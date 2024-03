Anche World of Warcraft ha il suo Battle Royale: arriva Plunderstorm, la battaglia reale a tema piratesco!

Blizzard , attraverso un post sul proprio blog, ha svelato i dettagli dell'evento a tempo limitato Plunderstorm , disponibile nell'ultimo aggiornamento del gioco World of Warcraft. Si tratta di una modalità battle royale a tema piratesco dove i giocatori dovranno "raggiungere le note lande degli Altopiani d'Arathi, per dare il tutto per tutto e scoprire chi trionferà nell'evento battle royale piratesco a tempo limitato".

Una partita di Plunderstorm sarà formata da 60 giocatori e durerà 10/15 minuti. Non occorrerà acquistare un'espansione per giocare bensì sarà necessario un abbonamento a World of Warcraft o di Game Time. Difatti, anche chi gioca a Classic potrà partecipare installando il client di World of Warcraft moderno (Live):

Avvia l'applicazione Battle.net Desktop;

Clicca sull'icona di World of Warcraft in cima. Se non trovi l'icona, clicca su Tutti i giochi e seleziona il gioco dall'elenco;

e seleziona il gioco dall'elenco; Sopra il pulsante Installa c'è un menu a tendina. Conferma di voler installare World of Warcraft;

Clicca su Installa.

Una volta fatto accesso in WoW moderno:

Seleziona Plunderstorm2 dal menu di gioco di World of Warcraft;

Crea un nuovo personaggio ad hoc;

Scegli se giocare in Solo oppure, se vuoi giocare con i tuoi amici e le tue amiche di Battle.net, crea un gruppo dalla schermata di selezione del personaggio di Plunderstorm e seleziona Duo. Entrando in coda in Duo senza un compagno o una compagna, ti abbineremo automaticamente a qualcuno. Puoi anche accedere alla chat, personalizzare i personaggi e vedere la coda dalla schermata di selezione del personaggio.

Infine, per festeggiare l'uscita di Plunderstorm, verrà lanciato anche un torneo di eSport. Nel post, infatti, si può leggere: "Resta con noi per scoprire di più su un nuovo torneo di eSport per festeggiare l'uscita di Plunderstorm!".