La versione console di World of Warship: Legends arriva su Android e iOS

Ora potete giocare a World of Warships: Legends anche da telefono o tablet. Wargaming ha infatti annunciato che il popolare massively multiplayer online game è disponibile gratuitamente per Android e iOS: andiamo a scoprire tutti i dettagli, ricordandovi la nostra selezione dei migliori giochi gratuiti per Android.

World of Warships: Legends per mobile: differenze con la versione per console

Lanciato per Windows nel 2015, World of Warships è poi arrivato tre anni dopo come World of Warships Blitz su iOS e Android. Negli anni successivi Wargaming ha lanciato World of Warships: Legends. Prima su PS4 e Xbox One nel 2019, e poi su Xbox Serie X/S e PS5 nel 2021. Nello stesso anno, lo sviluppatore annunciò il rilascio in versione beta del titolo per i dispositivi mobili, e dopo un'anteprima nel 2023 il gioco è finalmente disponibile al grande pubblico. Wargaming ha dichiarato che il gioco è "essenzialmente lo stesso gioco" su console o telefono, con centinaia di navi storiche, decine di comandanti, nazioni diverse, diverse modalità di gioco e controlli intuitivi. La versione per dispositivi mobili presenta un campo visivo e controlli leggermente diversi. Il che è logico, visto che si utilizza lo schermo touch invece del controller. Per quanto riguarda i contenuti, la versione mobile presenta tutto quello che è attualmente presente sulle console, tranne le portaerei, le sale di addestramento e le flotte. Tuttavia, Wargaming ha rassicurato che le parti mancanti saranno aggiunte presto, con possibili piccole differenze con le console.

Download e requisiti per giocare a WoW: Legends da telefono

Come la versione per console, WoW: Legends è free-to-play: potete scaricarlo subito gratuitamente sul vostro dispositivo da Play Store o App Store. Attenzione, però. Il gioco presenta alcuni prerequisiti. Per quanto riguarda iOS, è necessario iOS 14 o successivi. I requisiti minimi sono avere un iPhone XR / iPhone XS (XS MAX) o iPad Air (3a generazione), A12 Bionic / 3GB di RAM. Raccomandato per una migliore esperienza è però iPhone 11/11 Pro o successivo. Per gli utenti Android, il dispositivo deve essere aggiornato ad Android 9.0 o versioni successive. I requisiti hardware sono invece una GPU Adreno 640 o versioni successive, Vulkan 1.2 o successivo e almeno 4 GB di RAM. Inoltre il gioco funzionerà solo su telefoni e tablet.

Come collegare l'account console