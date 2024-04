Wargaming dà il via a una collaborazione tutta italiana per il suo World of Warship

Wargaming.net, il celebre publisher di titoli apprezzati e giocati in tutto il mondo quali World of Tanks e World of Warplanes, dà il via in questi giorni a una collaborazione tutta italiana disponibile in tutto il mondo.

La collaborazione riguarda l'arrivo di un nuovo capitano italiano in World of Warship, uno dei tre titoli di punta del publisher. Dall'11 aprile Marco Materazzi può essere sbloccato come Capitano in-game, e ovviamente potrà prendere il timone di qualsiasi nave italiana presente in gioco.

Non si tratta di una collab così semplice: Materazzi ha doppiato oltre 200 nuove linee vocali che renderanno unica e personalizzata l'esperienza di gioco.