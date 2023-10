In base a quel che vediamo da screenshot e video che trovate a fine articolo, WristAssist è in grado di farvi usare ChatGPT al polso un po' in tutte le sue funzioni principali, con anche la possibilità di usare GPT-4 (se foste abbonati), e con utili funzioni per il ridimensionamento dei caratteri, per regolare la vibrazione , per farvi leggere le risposte tramite il motore di text to speech e per mostrare il costo di ogni risposta.

Qualche mese fa vi parlammo di WearGPT , una delle prime app per avere ChatGPT su smartwatch Wear OS . Col tempo l'app ha superato i 10.000 download, che in fondo non sono certi pochi, ma la sua media punti è di 2,6, segno quindi che il pubblico non l'ha gradita troppo. È da poco però disponibile una nuova alternativa, che nulla ha a che fare con la prima: WristAssist .

Anche in questo caso parliamo di una soluzione non ufficiale, dato che OpenAI non ha ancora annunciato delle sue applicazioni per Wear OS o watchOS, e forse c'è una ragione: indipendentemente dalla bontà dell'app, ChatGPT al polso è molto "ristretto" e non così efficace come su altre piattaforme, o almeno questa è la nostra impressione per adesso.

Più che mimare ciò che il servizio fa altrove, andrebbe proprio ripensato sia nella grafica che, in parte, nelle funzionalità, in modo che possa avere un senso al polso. La prima cosa che ci viene in mente è un'interazione completamente vocale, perfetta per l'uso con auricolari, sia nelle domande che nelle risposte, cosa che WristAssist in parte prova a fare, ma sentitevi liberi di esporre alternative nello spazio dei commenti; sia mai che OpenAI ascolti!

