Genshin Impact non è mai stato un gioco particolarmente rivoluzionario, ma la discreta libertà del suo open world, lo stile anime e le meccaniche action lo hanno trasformato in una vera hit, con picchi di 60 milioni di giocatori mensili e qualcosa come oltre 200 milioni di download da tutto il mondo . Sono però passati quasi 4 anni dal lancio, e nel frattempo il gioco firmato miHoYo si è espanso così tanto da risultare per i neofiti potenzialmente confusionario. Non che la curva di apprendimento sia particolarmente ripida, ma iniziare da qualcosa di simile appena lanciato sul mercato potrebbe essere la soluzione migliore, anche solo per non essere assaliti da quella sensazione di FOMO (Fear of Missing Out) che un gioco con 4 anni di aggiornamenti sulle spalle potrebbe causare.

Ecco Wuthering Waves

Quest'ultima è una software house cinese (esattamente come quella di Genshin Impact) con all'attivo solo un altro paio di giochi, tra cui un action RPG gatcha dai toni decisamente dark uscito nel 2019. Wuthering Waves, probabilmente per via dei suoi filmati di presentazione, o forse per via di una campagna di comunicazione studiata a tavolino, ha avuto decisamente più risonanza dei titoli precedenti di Kuro Games, ed è fra i giochi mobile (e non) più attesi dell'ultimo periodo, tanto da aver collezionato oltre 32 milioni di pre-registrazioni .

Dal 23 maggio alle 04:00 ora italiana del mattino, sarà disponibile in Italia Wuthering Waves , il nuovo Action RPG per Android, iOS (e iPadOS) e PC Windows sviluppato da Kuro Games .

Preload già da ora

Come altri giochi del genere (c'è anche Tower of Fantasy, giusto per citarne un altro), Wuthering Waves richiederà diversi gigabyte di spazio per essere installato. Già da ora però è possibile pre scaricarlo in modo da essere pronti per il 23 maggio, giorno del lancio del gioco in tutto il mondo. Come accennato, Wuthering Waves debutterà su Android, sui sistemi operativi mobili di Apple e su PC, sia tramite Epic Games Store che tramite installer proprietario (lo trovate sul sito ufficiale).

Almeno su dispositivi mobili, dopo il primo download da relativo app store vi conviene aprire il gioco per far partire il secondo download, ben più corposo del primo. Non è da escludersi poi che il 23 maggio ci sia un ulteriore download.

