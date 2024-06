Si è concluso da poche ore il WWDC 2024, l'evento per sviluppatori in cui Apple ha annunciato tutte le più importanti novità software del suo ecosistema: iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sonoma e, ovviamente, tutte le nuove funzioni basate su Apple Intelligence.

Quel che è decisamente più interessante, invece, è l'approccio di Apple all'intelligenza artificiale: la società di Cupertino scommette ancora una volta su privacy e sicurezza degli utenti, che sembra non dovranno preoccuparsi di quel che rivelano alla Apple Intelligence. L'aspetto interessante, infatti, è che in molti casi l'elaborazione avviene in locale : Apple punta quindi sulla cosiddetta edge AI, ossia l'intelligenza artificiale che gira direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud.

Intendiamoci: sono tutte funzioni interessantissime e utilissime, ma nulla di particolarmente sorprendente (se non forse le Genmoji , ma non mi sembra il caso di emozionarci per delle emoji generate da IA).

Come già accennato, le nuove funzioni non sono nulla che non avessimo già visto su qualche smartphone concorrente: rielaborazione e riscrittura del testo, trascrizione degli audio, riassunto di articoli, rimozione di elementi sgraditi dalle foto, generazione di immagini e altro ancora.

Si tratta di un annuncio molto importante: anche se gli strumenti mostrati non sono nulla che non si fosse mai visto prima, l'integrazione di queste funzionalità riporta Apple al pari con gli altri rivali, che avevano già lanciato funzioni basate su IA nell'ultimo anno.

Questo è possibile grazie ai chip progettati da Apple, ormai sempre più potenti e con Neural Processing Unit semrpe più performanti; d'altra parte, non tutto avviene sempre in locale ma, anche per l'elaborazione online, la società promette massima sicurezza. Per le richieste più complesse, i dispositivi comunicheranno con i server di Apple tramite un sistema chiamato proprietario chiamato Private Cloud Compute, che invia al cloud – in modo crittografato – solo i dati necessari per l'elaborazione della richiesta, che non vengono conservati online e non possono essere visionati da nessuno, neanche dalla stessa Apple.

In altre parole, Apple promette un approccio che garantisce la sicurezza e la segretezza dei dati non solo in locale ma anche online, assicurando gli utenti che i loro dati personali non verranno utilizzati per addestrare l'IA.

Unica pecca: proprio perché funziona (in buona parte) in locale, Apple Intelligence sarà compatibile solo con iPhone 15 Pro e superiori, e solo con iPad e Mac con chip M1 o superiori. Inoltre, al debutto, sarà disponibile solo in lingua inglese.