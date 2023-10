X ha una soluzione al dilagare dei bot: tutti dovranno pagare!

Il programma, attivo da oggi come test in Nuova Zelanda e Filippine, non include, almeno in questa fase, gli attuali iscritti ma è dedicato solo ai nuovi utenti.

Quindi in questi Paesi la procedura, se si vuole pubblicare qualcosa su X, è adesso così strutturata: un nuovo utente dovrà come prima cosa creare l'account e verificare il suo numero di telefono. Successivamente, dovrà selezionare il piano di abbonamento tra piano Not A Bot da 1 dollaro l'anno (il prezzo attuale dipenderà dalla valuta locale), X Premium o Organizzazioni Verificate.

Se gli utenti scelgono la prima opzione, saranno in grado di eseguire azioni specifiche sulla versione web della piattaforma come pubblicare contenuti, mettere Mi piace, rispondere, ripubblicare, citare altri post e aggiungere ai segnalibri, mentre se rinunciano all'iscrizione saranno in grado di intraprendere solo azioni di "sola lettura", come: Leggi post, Guarda video e Segui account.

Gli utenti potranno annullare il loro abbonamento al programma Not A Bot in qualsiasi momento.

Secondo X, il nuovo programma mira a difendere la piattaforma da bot e spammer che manipolano e danneggiano l'esperienza di altri utenti, ma anche se il costo è esiguo la novità è dirompente, e non mancherà di suscitare reazioni.

Una su tutte è la preoccupazione generale: cosa succederà una volta che finirà la fase di test e Not A Bot dovesse venire lanciato a livello globale? Verrà esteso anche agli utenti attuali e dovremo pagare 1 dollaro l'anno?