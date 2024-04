I nuovi utenti su X potrebbero dover pagare per pubblicare

Stando agli ultimi sviluppi, sembrerebbe che la piattaforma stia pensando a far pagare una piccola cifra ai nuovi utenti affinché possano utilizzare il social. Per Elon Musk, infatti, questo sarebbe l'unico metodo per scongiurare la diffusione dei bot. In particolare, i neoiscritti dovrebbero pagare questa tariffa per i primi tre mesi. Successivamente, invece, sarà possibile utilizzare gratuitamente la piattaforma.

X , l'attuale nome di quello che fu Twitter , quotidianamente deve fronteggiare i bot . Per trovare una soluzione in tal senso, Elon Musk sembra aver sviluppato un piano che probabilmente non piacerà a tutti gli utenti.

In un successivo post, il proprietario di X ha aggiunto che chi sceglierà di non pagare la tassa potrà comunque seguire altri account e leggere i post. Tra l'altro, gli stessi dovrebbero ottenere gratuitamente il codice per sbloccare X dopo un periodo di tre mesi. Per quanto riguarda le tempistiche, non si sa ancora quando entrerà in vigore questa modifica e soprattutto quanto costerà.

A riguardo, però, in alcuni Paesi è stato già effettuato un test simile. Ci riferiamo alla Nuova Zelanda e Filippine, dove da ottobre per aprire un nuovo account occorre pagare 1 dollaro.

Le intenzioni di Musk, come poteva essere facilmente prevedibile, hanno già sollevato delle critiche. In tal senso, diversi utenti hanno sostenuto che è difficile pensare che un esperto come lui non sia in grado di attuare delle tecniche basate sull'Intelligenza Artificiale al fine di arginare un fenomeno come quello dei bot. Tuttavia, lo stesso Musk ha chiarito che tali strumenti, attualmente, possono essere facilmente aggirabili.