Per gli utenti iOS di tutto il mondo abilitato l'accesso via passkey su X

La notizia è stata data direttamente da X attraverso il proprio account Safety : "Passkeys è ora disponibile come opzione di accesso per tutti a livello globale su iOS! Provatelo". Inoltre, la piattaforma ha evidenziato che l'utilizzo della passkey abbasserà i rischi di attacchi di phishing e di accessi non autorizzati visto che le passkey sono generate direttamente dal proprio dispositivo personale.

Per abilitare l'accesso via passkey sul proprio account X, occorre:

Aprire l'app dedicata sul dispositivo iOS;

Premere sulla propria immagine del profilo in alto a sinistra;

Accedere alle Impostazioni e poi su Privacy;

Premere su Sicurezza e accesso all'account;

Scegliere l'opzione Sicurezza;

Attivare l'interruttore Passkey e confermare la password attuale.

Per chi non conoscesse le passkey, si tratta di una soluzione che consente di utilizzare il riconoscimento biometrico per accedere a siti ed app senza inserire alcuna password. Una delle prima società ad implementare questa novità è stata Apple, in particolare con iOS 16 e macOS 13.

Anche Google, successivamente, ha deciso di intraprendere questa strada. Da oggi, quindi, anche su X sarà possibile liberarsi delle password ed accedere in piena sicurezza tramite un metodo più immediato.