L'intelligenza artificiale su Xbox potrebbe non essere ciò che pensate

Xbox starebbe lavorando su un chatbot AI in grado di fornire supporto agli utenti: è questa l'indiscrezione trapelata nelle scorse ore. Tra l'altro, questo sarebbe soltanto un tassello di un mosaico più ampio che avrà l'obiettivo di supportare la piattaforma e tutti i suoi servizi con l'intelligenza artificiale . In tal senso, Microsoft starebbe sperimentando i test dei giochi con intelligenza artificiale e la creazione di PNG (sempre con AI), tra l'altro già sviluppato in collaborazione con Inworld .

Il chatbot Xbox inizia chiedendo ai giocatori "Come posso aiutarti oggi?" e sarà in grado di rispondere rapidamente alle richieste di supporto che vanno da una Xbox danneggiata al fornire il supporto per la risoluzione dei problemi con gli abbonamenti. Inoltre, il chatbot Xbox sarebbe attualmente in fase di test interni presso Microsoft per rispondere alle richieste di assistenza per il servizio di hosting di server in abbonamento a Minecraft Realms.

Infine, l'azienda starebbe valutando la possibilità di realizzare delle IA Copilot in grado di svolgere compiti di sicurezza e moderazione, tra cui la moderazione dei contenuti sulla piattaforma e l'assistenza nei processi di appello. Tra l'altro, Microsoft starebbe pensando anche a come implementare assistenti AI nei giochi.