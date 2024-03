Xbox Cloud Gaming riceve il supporto di mouse e tastiera

Microsoft ha annunciato un'importante novità per chi utilizza i servizi cloud per il gaming (sapete come riprodurre i giochi sui dispositivi?). L'azienda, infatti, ha ufficializzato il supporto a mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming. Tuttavia, almeno per il momento, a poter sfruttare la nuova funzionalità saranno soltanto gli Xbox Insider, che potranno giocare con mouse e tastiera nell'app Xbox su PC Windows oppure su Edge e Chrome.

Per quanto riguarda i giochi supportati, l'elenco è abbastanza lungo ed include titoli come Fortnite e Halo Infinite. Microsoft, poi, ha specificato che gli utenti potranno premere sulla loro foto del profilo dal sito cloud e abilitare "Anteprima funzionalità" nelle impostazioni. Successivamente, alcuni giochi riconosceranno l'input del mouse e della tastiera.

Ecco l'elenco completo dei giochi attualmente supportati: