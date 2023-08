Xbox Game Bar ha ora l'ambizione di sostituire Discord. Più o meno

Microsoft fa sul serio con i giochi e ha appena aggiunto una nuova funzionalità alla sua Xbox Game Bar che richiama in qualche misura Discord: la possibilità di trasmettere in streaming il vostro gameplay su Teams (sapete come creare una riunione sulla piattaforma?).

Il widget può essere aggiunto installando l'estensione Microsoft Teams Play Together disponibile sul Microsoft Store gratuitamente e vi consente di trasmettere la schermata di gioco o l'intero desktop, permettendo anche ai partecipanti di sovrapporsi ai giochi nelle videochiamate con un limite di 20 persone.

L'estensione, disponibile per PC con Windows 11 installato, è descritta da Microsoft come "un posto dove incontrarsi mentre guardate o giocate a un gioco", che in sostanza è il motivo per cui è stato creato Discord.

Ovviamente le funzionalità sono molto più limitate della piattaforma creata da Jason Citron, ma nondimeno è un'interessante aggiunta alla sempre più funzionale Xbox Game Bar, anche per chi non vuole usarla necessariamente per i giochi.

Per usarla, quello che dovete fare è installare Microsoft Teams Play Together, avviare un gioco e poi avviare Xbox Game Bar (tasto Windows + G). Qui troverete una nuova finestra, Play Together, che vi invita ad avviare la funzione. In caso non la vediate, potete cliccare sul nuovo widget nella Game Bar, con l'icona a forma di Teams.