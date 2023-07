Annunciato Xbox Game Pass Core: da settembre prendere il posto di Xbox Live Gold

Xbox ha ufficializzato l'introduzione di Xbox Game Pass Core, ovvero l'evoluzione di Xbox Live Gold. In particolare, Game Pass Core sarà disponibile dal 14 settembre 2023 e concederà ai giocatori l'accesso al network multiplayer della console, ad una selezione di oltre 25 titoli che si potranno provare insieme ad altri giocatori in ogni parte del mondo, e a offerte esclusive, tutto questo al prezzo di 6.99€ al mese, oppure 59.99€ all'anno. Con questa iniziativa, quindi, terminano i Games with Gold (per la precisione dal 1° settembre).