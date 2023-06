Xbox Game Pass in arrivo su GeForce NOW

In occasione del GFN Thursday sono in arrivo grandi notizie: il Game Pass di Xbox debutta ufficialmente su GeForce NOW. In questo modo, verrà ampliata la libreria di giochi per i giocatori Xbox e PC su tutti i dispositivi! Gli utenti, quindi, in questa settimana riceveranno anche Age of Empire IV: Anniversary Edition e Dordogne, disponibili in streaming a partire da oggi.

Scendendo nei dettagli della notizia, gli utenti potranno trasmettere in streaming i titoli per PC del catalogo Game Pass, potendo contare finalmente sulle performance garantite da GeForce NOW. Dunque, a Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connec e GOG.com, si aggiungerà Microsoft Store. Come già accennato in precedenza, i giocatori di Xbox e PC saranno in grado di eseguire lo streaming di questi titoli per PC su tutti i loro dispositivi, con la flessibilità di passare da computer poco performanti, Mac, smart TV, Chromebook, smartphone e altro ancora, come parte della partnership tra NVIDIA e Microsoft per offrire più scelta ai giocatori di tutto il mondo.