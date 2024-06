Grazie Xbox Games Showcase per averci restituito un po' di fiducia nei videogiochi

Diciamocelo: al momento questo 2024 non è stato un granché per il mondo dei videogiochi. Fra chiusure importanti, pochi annunci e delusioni varie, l'entusiasmo degli anni passati si sta smorzando sempre di più. L'ultimo State of Play di PlayStation non ha tirato fuori nessun coniglio dal cilindro, Nintendo Switch 2 tarda ad arrivare, la Summer Game Fest è stata decisamente sottotono, e in generale si respira un po' di malcontento nella community, visto anche che questa next-gen (che oramai di next ha ben poco) fatica a carburare. E poi è arrivata Microsoft. Finalmente, oserei dire.

Giochi a pioggia, che poi è quello che importa

Giochi, giochi e ancora giochi. Microsoft ha portato quanti più titoli possibili al suo evento più importante dell'anno. Certo, non sono mancati i classici trailer cinematici che poco ci dicono sul gioco e sulle sue potenzialità, primi fra tutti Gears of War: E-Day e State of Decay 3, ma per fortuna c'è stata anche tanta sostanza. E non tutte sono esclusive Xbox! A sorpresa, fra i primi giochi mostrati da un Phil Spencer in grande forma, c'era Doom: The Dark Ages, il prequel della saga iniziata nel 2016 che arriverà non solo su PC e Xbox Series X e S (e sul Game Pass al day one), ma anche su PS5!

C'è stato ovviamente spazio anche per le esclusive, quelle che arriveranno "solo" su PC e Xbox, come Fable, che si mostra in qualche nuovo istante di gioco facendoci intuire qualcosa in più sulla trama, e Indiana Jones e l'antico Cerchio, sempre più interessante (nonostante la visuale in soggettiva) vista una trama che, almeno dal materiale mostrato finora, sembra degna dei primi tre film della saga. Vediamo intanto Fable, il cui arrivo è previsto per il 2025.

Ah, Indiana Jones sarà doppiato in italiano. Manca però la data di lancio, sappiamo solo che arriverà entro il 2024. Ecco il trailer pubblicato dalla divisione italiana di Bethesda:

E che dire del trailer di Microsoft Flight Simulator 2024? Già l'ultimo capitolo a tratti fa paura dal grado di realismo raggiunto. Con questa nuova versione si sono addirittura superati. E il gameplay stavolta sembra anche più variegato, con varie tipologie di attività e missioni per mettere alla prova i piloti in vari ambiti. E di questo c'è anche la data di uscita: 19 novembre 2024.

Ci sono poi Avowed (potrebbe arrivare il 12 novembre), i già citati Gears of War: E-Day (senza data, sigh...) e State of Decay 3 (anche questo senza data, sob...), Age of Mythology: Retold (4 settembre), il nuovo gioco dai creatori di We Happy Few (si chiama South of Midnight, arriva nel 2025) e una sorpresa che avrà colpito sia chi non lo conosceva sia chi più di 20 anni fa lo aveva giocato su Nintendo 64 o Xbox: il remake di Perfect Dark! Davvero curioso che la protagonista di questo remake lavori stavolta per dataDyne contrapponendosi a Daniel Carrington. Nel titolo originale era l'esatto contrario. Dal gustosissimo trailer mostrato allo show Xbox, sembra quasi di trovarsi di fronte a un incrocio fra Mirror's Edge e Deus Ex! Trailer Avowed

E poi c'è Call of Duty: Black Ops 6. Il suo arrivo al day one sul Game Pass potrebbe seriamente spostare gli equilibri. O meglio, se non ci riesce neanche CoD a questo punto non sappiamo cosa potrebbe!

E questo limitandosi alle esclusive prodotte dagli studi connessi a Xbox Game Studios. Poi ci sono state le presentazioni dei partner, altrettanto importanti. Intanto segnatevi la data del 5 settembre 2024, che arriva S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl su PC e Xbox. Le vibe del trailer sono incredibili.

Sempre per quanto riguarda i "graditi ritorni", come non fare cenno a Life Is Strange: Double Exposure, che vede il ritorno di Max come protagonista (con un twist sul gameplay molto interessante), e a Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, spinto dall'Unreal Engine 5 e dall'hype di tutti i fan della saga. Il primo arriverà su PC e console il 29 ottobre prossimo, sul secondo per ora è tutto ancora un po' fumoso.

Occhio invece alle novità: per gli amanti dei multiplayer in stile arena (o in stile Overwatch) c'è da tenere sott'occhio Mecha Break (closed beta su Xbox ad agosto), che sembra il gioco multiplayer sui Gundam che Bandai Namco avrebbe sempre voluto realizzare (non riuscendoci), e FragPunk, che unisce alle meccaniche shooter un sistema di carte che permette di alterare non solo l'ambiente, ma anche altre caratteristiche. Qualche esempio? Aggiungere erba alta in cui nascondersi o far ingradire le teste degli avversari per facilitare gli headshot. Peccato dovremo aspettare il 2025 per entrambi.

Ci sono altre gemme che speriamo davvero abbiano l'attenzione che meritano: Mixtape: Nothing But the Hits, un gioco musicale davvero particolare con canzoni di Iggy Pop, The Smashing Pumpkins, Joy Division e tanti altri in arrivo su PC e Console nel 2025, il souls-lite Flintlock: The Siege of Dawn, l'RPG a turni Clair Obscur: Expedition 33 (anche questo arriva nel 2025) e Atomfall, uno sparatutto survival ambientato in una timeline alternative dove nel 1957 il nord dell'Inghilterra è stato teatro di uno spiacevole incidente. .. nucleare. Trailer Mixtape: Nothing But the Hits

E non sono mancati i trailer da un paio di partner di un certo spessore: EA e Ubisoft. Il primo ha mostrato un primo trailer cinematico di Dragon Age: The Veilguard, e in realtà le reazioni del pubblico non sono state fra le più positive. La causa scatenante? Il mood del trailer, fin troppo scanzonato e ben diverso da quelli dei precedenti capitoli. I commenti su YouTube sono abbastanza impietosi, ma dovremo aspettare fino all'11 giugno per vedere effettivamente in cosa consiste il gameplay.

E poi si torna a discutere di Assassin's Creed Shadows. Dite quello che vi pare sui protagonisti, ma dal trailer gameplay mostrato sul palco Xbox il gioco promette bene. Le atmosfere giapponesi sono fantastiche, e l'alternanza degli stili di gioco dei due personaggi potrebbe rendere il gameplay super variegato (e soddisfacente).

Insomma, tanta, anzi, tantissima carne al fuoco, e pure deliziosa! Per alcune cose c'è un po' da aspettare, ma a questo punto il 2025 sembra quasi dietro l'angolo viste le poche altre novità di rilievo che questo 2024 ci ha regalato finora. E come se non bastasse nel 2025 arriva pure GTA 6.

È arrivato il momento di comprarsi una Xbox?

Xbox Series X e Series S rischiano ora di essere più golose che mai. E badate bene, non è solo un discorso di esclusive. Sì, alcuni di questi titoli saranno giocabili solo su Xbox e su PC, e saranno anche inclusi nel Game Pass sin dal day one. Ma non è solo per questo che le console di Microsoft si fanno sempre più appetibili. Tutti o quasi i giochi mostrati sul palco dell'Xbox Games Showcase hanno qualcosa in comune: un comparto grafico potenzialmente molto impegnativo. Sì, molto probabilmente anche PC con hardware di qualche anno fa riusciranno a riprodurli più o meno decentemente, ma perché rischiare di doverli giocare in full HD a dettagli medio/bassi quando con una Xbox Series X li si può giocare in 4K e senza grossi intoppi? Con la potenza di fuoco di Activision Blizzard, Bethesda e i vari studi di sviluppo integrati negli Xbox Game Studios, finalmente Xbox sta diventando una realtà gaming che potrebbe dare del filo da torcere a PlayStation. E sarebbe anche l'ora: la concorrenza giova sempre agli utenti, e in questo momento storico PlayStation sembra un po' adagiata sugli allori, visti i risultati ottenuti con la precedente generazione.

Tra l'altro Microsoft ha approfittato dell'occasione per svelare anche una nuova Xbox Series X senza lettore ottico, una variante nera con 2 TB di spazio e una Xbox Series S bianca da 1 TB. Ne abbiamo parlato qui.

