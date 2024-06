Una Fire TV al posto di una console? A breve sarà possibile grazie a Xbox Cloud Gaming

Amazon è convinta che il cloud gaming abbia un futuro: si tratta "solo" di trovare la soluzione giusta. Se da un lato il gigante dell'eCommerce punta su Amazon Luna e sull'integrazione con i distributori di giochi, come abbiamo avuto modo di apprezzare con la recente aggiunta di GoG, dall'altro ha appena presentato un altro approccio: "trasformare" le Fire TV in una console e usarla per giocarci a Starfield, Fallout 4 e Forza Horizon 5.

Come? Annunciando una partnership con Microsoft per offrire la possibilità di giocare ai titoli Xbox sui suoi dispositivi (o almeno alcuni). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, non prima di ricordarvi cos'è Amazon Luna e la nostra recensione.