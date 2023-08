Xbox PC Game Pass è disponibile su GeForce Now: l'elenco dei primi titoli

I primi titoli Xbox Game Pass sono sbarcati su GeForce NOW

In occasione della Gamescom 2023, NVIDIA ha annunciato l'arrivo nel cloud di titoli AAA di Epic Games Publishing, CD Projekt Red e Deep Silver, giochi ad alta intensità grafica che possono essere riprodotti in streaming. Inoltre, questa settimana arriveranno nel cloud i primi titoli di Xbox Game Pass, tra cui 25 nuovi giochi.

Direttamente dalla Gamescom

GeForce NOW offre ai suoi gamers titoli AAA in streaming dal cloud al momento del lancio, tra cui Alan Wake 2, l'espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 e Party Animals. Gli utenti Ultimate, poi, potranno sperimentare le più recenti tecnologie di NVIDIA - tra cui RTX ON e la tecnologia DLSS 3.5 - effettuando lo streaming di questi giochi dal cloud senza la necessità di aggiornare il proprio hardware.

Per quanto riguarda i titoli, sarà presente gioco survival horror Alan Wake 2, sequel di Alan Wake, di Remedy Entertainment e Epic Games Publishing.

Gli utenti potranno giocarci in streaming dal cloud già a partire dal lancio che sarà martedì 27 ottobre. Gli appassionati dei giochi d'azione, invece, potranno divertirsi nell'imminente nuova espansione spy-thriller per Cyberpunk 2077, l'avventura d'azione open-world di CD Projekt Red. L'espansione verrà lanciata sul cloud martedì 26 settembre. Disponibile, infine, il terzo capitolo del franchise PAYDAY di Starbeeze Studios, Overkill Software e Deep Silver. Portate a termine le otto uniche rapine non appena il titolo sarà lanciato su GeForce NOW giovedì 21 settembre.