Le prime foto di Xbox Series X in bianco e senza lettore disco

Trapelano novità interessanti sulla Xbox Series X bianca esclusivamente digitale. Difatti, nelle scorse ore, dalla testata eXputer, sono state diffuse delle foto della console che potrebbe debuttare tra giugno e luglio di quest'anno. Tra i punti di forza di questa nuova variante ci dovrebbe essere un miglior sistema di dissipazione del calore.

Per quanto riguarda gli altri dettagli, dalle foto si può notare che l'unità è molto simile alla Xbox Series X già conosciuta, con due differenze: la tonalità di bianco e l'assenza del disco ottico. Ed a proposito del colore, il rivestimento bianco sembra richiamare quello utilizzato sulla Xbox Series S. Sempre eXputer ha affermato che questo nuovo modello potrebbe costare tra i 50 ed i 100$ in meno rispetto alla variante già in commercio.