Anche Xbox cede ai rincari: Series X e Game Pass aumentano di prezzo

Nello specifico parliamo di Xbox Series X e Xbox Game Pass . La nota consola punta di diamante di casa Microsoft e il servizio in abbonamento per giocare online saranno protagonisti di alcuni aumenti .

Gli aumenti dei prezzi sono una conseguenza dei rincari che si stanno verificando a livello mondiale nel mondo della tecnologia. Per quanto riguarda Xbox Series X, il prezzo ufficiale aumenta a 549,99 euro per il mercato europeo, un incremento che si attesta al 10% se lo confrontiamo con il prezzo precedente. In altri continenti si verificherà un aumento simile.

Anche Xbox Game Pass vedrà degli aumenti della tariffa di abbonamento. Xbox Game Pass Ultimate passerà da 14,99 dollari al mese a 16,99 dollari, mentre il prezzo base di Xbox Game Pass per console passerà da 9,99 dollari al mese a 10,99 dollari.

Non sono previsti invece aumenti per PC Game Pass.

Gli aumenti appena descritti per il prezzo di Xbox Series X in Europa entreranno in vigore dal prossimo 1 agosto. Per quanto riguarda Game Pass, gli aumenti avranno effetto a partire dal 6 luglio per i nuovi abbonati, mentre per chi è già abbonato gli aumenti saranno effettivi dal 13 agosto.