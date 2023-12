XCloud gratis ma con pubblicità: ecco la presunta idea di Microsoft

Interessanti novità da Microsoft. In particolare, Tim Stuart, direttore finanziario del settore gaming della società, durante un'intervista rilasciata al Wells Fargo TMT Summit, parlando di XCloud ha dichiarato che Microsoft potrebbe offrire l'opportunità di giocare in streaming gratis in cambio della visualizzazione di alcune pubblicità.

Entrando nel video della notizia, il servizio Xbox Cloud Gaming (xCloud) potrebbe concedere agli utenti la possibilità di giocare gratis per due ore in cambio della visualizzazione di un annuncio di 30 secondi. Questa opzione potrebbe concretizzarsi soprattutto in alcune regioni come l'Africa, l'India ed il Sud-est asiatico: qui, infatti, le console non sono ancora diffuse come lo sono gli smartphone.