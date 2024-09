XGIMI, marchio noto per i suoi proiettori in grado di soddisfare le esigenze più varie, ha appena presentato all'IFA di Berlino due nuovi prodotti estremamente interessanti: Aura 2 e MoGo 3 Pro.

XGIMI MoGo 3 Pro

Caratteristiche tecniche

MoGo 3 Pro è il proiettore che maggiormente incuriosirà gli appassionati. Già i precedenti MoGo ci avevano entusiasmato per la loro versatilità e funzioni, ma la terza versione, che riprende in qualche misura il design di Samsung The Freestyle, promette meraviglie.