XGIMI lancia un pratico stand per i suoi proiettori, e non solo

Negli ultimi anni l'idea di affiancare o sostituire il classico televisore con un sistema di videoproiezione è sensibilmente aumentata grazie alla sempre più vasta scelta di prodotti disponibili. Se inizialmente a scoraggiare l'utenza non appassionata di sistemi multimediali poteva essere la poca praticità di installazione e l'ingombro, ad oggi il mercato offre soluzioni che semplificano di molto approccio ed usabilità. A tal proposito XGIMI, una delle aziende maggiormente presenti in questo mercato, ha da poco presentato un nuovo supporto per la sua gamma di proiettori portatili: l'X-Desktop Stand Pro.

La caratteristica principale che lo differenzia dagli altri prodotti dell'azienda è la possibilità di regolare l'inclinazione. Grazie infatti al supporto basculante si può ruotare il proiettore fino ad un angolo di più o meno 120°, rendendo quindi disponibile la proiezione anche sul soffitto. È possibile inoltre una regolazione dell'altezza fino a 9,5 cm con un supporto fino a 2 kg di peso.

Lo Stand Pro è realizzato in lega di alluminio con un peso di 0,6 kg rendendolo di fatto versatile e facilmente trasportabile, perfettamente in linea con i prodotti per i quali è stato pensato. L'attenzione prestata al design del prodotto lo rende comunque adatto per essere integrato in un qualsiasi ambiente moderno senza dover essere ''nascosto'' quando non utilizzato.

Di seguito l'elenco dei proiettori XGIMI dichiarati compatibili dall'azienda:

MoGo 2 Pro

MoGo Pro+

MoGo

MoGo Pro

Halo+

Halo

Nella descrizione del prodotto viene comunque dichiarato universalmente compatibile con tutti i dispositivi predisposti per un attacco con vite da 1/4 di pollice.

Lo Stand Pro è già disponibile a partire da 79,99 euro su Amazon e sul sito del produttore con la possibilità di ricevere uno sconto di 20 euro se si sceglie di aggiungere all'acquisto dello stand un proiettore tra: MoGo 2, MoGo 2 Pro e Halo+.