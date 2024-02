XGIMI ha lanciato il nuovo supporto a soffitto per proiettori

Nella giornata di oggi, XGIMI ha lanciato il supporto a soffitto per i proiettori della serie XGIMI HORIZON. Entrando nei particolari, questa novità è stata progettata per i proiettori della serie HORIZON con un peso inferiore a 6 kg, inclusi i modelli HORIZON Ultra, HORIZON Pro e HORIZON.

Per quanto riguarda l'installazione, dopo aver montato la base sul soffitto, il proiettore può essere facilmente posizionato con una sola manovra tramite una staffa cardanica a sgancio rapido. I componenti, poi, comprendono una base per un'installazione sicura su una struttura solida come il cemento, una scatola magnetica decorativa per nascondere il trasformatore di alimentazione e una staffa cardanica a sgancio rapido per un fissaggio semplificato del proiettore.