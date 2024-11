Xiaomi è la più veloce ad aggiornare ad Android 15, dopo Google ovviamente

La situazione con gli aggiornamenti ad Android 15 da parte dei vari produttori e per lo più poco definita , soprattutto in termini di tempistiche, na abbiamo parlato in questo approfondimento . Xiaomi fa eccezione , e rilascia la nuova versione di Android a livello globale.

Quest'anno abbiamo visto Google ritardare il rilascio della nuova versione di Android, arrivata a metà ottobre quando gli anni scorsi il rilascio è avvenuto al massimo per settembre. Questo ha impattato anche sugli altri produttori, che stanno iniziando a rilasciare soltanto ora il major update. Xiaomi è tra questi, e rilascia ufficialmente Android 15 per la serie Xiaomi 14 anche in Europa .

Xiaomi rilascia Android 15: quali modelli si aggiornano (per ora)

Il major update però non porta l'aggiornamento alla HyperOS 2.0 , ovvero l'interfaccia di Android personalizzata da Xiaomi che abbiamo visto debuttare su Xiaomi 15 in Cina. Questo potrebbe impattare sul numero di novità introdotte, visto che ormai buona parte delle novità interessanti che i produttori implementano arrivano proprio con le loro personalizzazioni di Android. Per Xiaomi si parla di HyperOS, per Samsung di One UI e così via.

Si tratta quindi dei modelli Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro e Xiaomi 14 Ultra. L'aggiornamento ad Android 15 per l'Europa fa riferimento alla build OS1.1.4.0.VNCEUXM e sarebbe già in fase di distribuzione automatica .

Quella appena è arrivata è sicuramente una bella novità, con Xiaomi che senza troppi proclami rilascia Android 15 a livello globale. Questo significa che il major update arriva anche per gli utenti europei . Finora gli utenti Xiaomi residenti in Europa sono stati esclusi dal provare Android 15 sui loro dispositivi, visto che l'azienda ha lanciato Xiaomi 15 con Android 15 esclusivamente in Cina per il momento.

Tra le novità troviamo ottimizzazioni per l'interfaccia grafica, soprattutto per la schermata home, risoluzioni di problemi alla schermata di blocco e alla sezione App recenti, e ottimizzazioni varie. Oltre a questo ovviamente arrivano tutte le novità principali che abbiamo visto con Android 15 stock sui Pixel.

Rollout e download di Android 15 su Xiaomi

Come menzionato sopra, l'aggiornamento ad Android 15 per la serie Xiaomi 14 è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA in Europa. Questo significa che, se sul vostro modello di Xiaomi 14 avete la versione stabile della HyperOS, non dovrete far altro che attendere la notifica di aggiornamento per poi installarlo.

Alternativamente, potete optare per scaricare il file dell'aggiornamento per procedere manualmente. Per aggiornare in maniera manuale dovrete: