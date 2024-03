Xiaomi 14 è un camera phone? DxOMark non ne è convinta

Xiaomi 14 è passato tra le mani di DxOMark, il team francese che da anni testa le fotocamere degli smartphone (ecco i migliori camera phone del momento) per dirci come scattano e come registrano i video.

Il risultato finale per il top di gamma "minore" di casa Xiaomi non è stato particolarmente entusiasmante. Vediamo infatti un punteggio totale di 138 punti, con il quale Xiaomi 14 si colloca al 28° posto della classifica generale. Fa sicuramente pensare il fatto che il dispositivo si sia posizionato sotto Pixel 7, lanciato più di un anno fa, e sia sotto di ben 10 punti al Pixel 8 di Google.