Xiaomi 14 sembra una bestia: trapelata la scheda tecnica

Xiaomi occupa sicuramente un posto in prima fila nel settore smartphone , forte della sua diffusione sul mercato che è sempre più in crescita. E sappiamo che all'orizzonte ci sono nuovi top di gamma, i quali punteranno sempre di più sulle performance fotografiche .

Le informazioni appena trapelate arrivano dalla piattaforma social cinese Weibo, e ci permettono di stilare una scheda tecnica ufficiosa di Xiaomi 14:

Display : 6,44" Huaxing C8 OLED, 1.5K con refresh rate fino a 120Hz, 2800 nits, 12-bit colors, Dolby Vision, HDR10+, DCI-P3 color gamut

: 6,44" Huaxing C8 OLED, 1.5K con refresh rate fino a 120Hz, 2800 nits, 12-bit colors, Dolby Vision, HDR10+, DCI-P3 color gamut Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM : di tipo LPDDR5x

: di tipo LPDDR5x Storage interno : UFS 4.0 enhanced version

: UFS 4.0 enhanced version Batteria : 4.600mAh con chip dedicato alla gestione dell'autonomia, ricarica rapida cablata a 90W, 50W wireless, 10W reverse wireless

: 4.600mAh con chip dedicato alla gestione dell'autonomia, ricarica rapida cablata a 90W, 50W wireless, 10W reverse wireless Fotocamera posteriore : Principale : Leica 50 megapixel OV50H con OIS Grandangolo : 50 megapixel Telephoto : 50 megapixel

: Performance : sistema di raffreddamento

: sistema di raffreddamento Audio : dual stereo speaker

: dual stereo speaker Connettività : Dual-frequency GPS

: Dual-frequency GPS Sensori : IR blaster

: IR blaster Certificazioni: IP68

Insomma, dalla scheda tecnica ufficiosa vediamo come Xiaomi 14 potrebbe arrivare sul mercato con specifiche assolutamente di prim'ordine, con componenti hardware da top di gamma sotto ogni punto di vista.

E questo lascia ulteriormente ben sperare per le versioni Pro di Xiaomi 14.

Quanto appena trapelato non è ovviamente confermato ufficialmente, si tratta di rumor provenienti dalla Cina, paese in cui Xiaomi 14 debutterà per poi arrivare dalle nostre parti.