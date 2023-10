La serie Xiaomi 14 è fresca fresca di lancio in Cina, e come consuetudine l'azienda non ha certo lesinato sulla scheda tecnica, con il neonato SoC di Qualcomm, e nemmeno sul titanio. E i prezzi in Cina sono come sempre da urlo. Ma andiamo con ordine e vediamo intanto come sono fatti dentro i due smartphone.

: 6,36'' OLED 12-bit (1.200 x 2.670 pixel), LTPO 1-120Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, contrasto 5.000.000:1, HDR10+, Dolby Vision, 1920Hz PWM Dimming, DC Dimming CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Leica Summilux, 1/1,31'', f/1.6, Hyper OIS, Grandangolo : 50 megapixel, FOV 115°, f/2.2, Zoom 3,2x : 50 megapixel, f/2.0, OIS

: 4.610 mAh con ricarica a 90W, ricarica wireless a 50W, wireless charging a 10 Watt OS: HyperOS Xiaomi 14 Pro

: 6,73'' OLED 12-bit (1.440 x 3.100 pixel), LTPO 1-120Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, contrasto 5.000.000:1, HDR10+, Dolby Vision, 1920Hz PWM Dimming, DC Dimming, Xiaomi Ceramic Glass CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel Leica Summilux, 1/1,31'', f/1.42 ~ f/4, Hyper OIS, Grandangolo : 50 megapixel, FOV 115°, f/2.2, Zoom 3,2x : 50 megapixel, f/2.0, OIS

: 4.880 mAh con ricarica a 120W, ricarica wireless a 50W, wireless charging a 10 Watt OS: HyperOS Ma oltre all'hardware la novità è anche nel software, con il lancio di HyperOS, la nuova skin Android che va a sostituire la MIUI, promettendo di essere qualcosa di più. L'obiettivo di HyperOS è di "massimizzare le prestazioni di ogni device, garantire un'esperienza utente uniforme e consentire una perfetta connettività tra tutti i dispositivi Xiaomi". Xiaomi HyperOS è "basato su Linux", e come lui open-source, e sul sistema Xiaomi Vela, sviluppato da Xiaomi stessa. Il firmware di sistema occupa soli 8,75GB, e gestisce di funzioni avanzate per la gestione dei thread che promettono prestazioni e risparmio energetico su qualsiasi dispositivo, dal top di gamma all'entry level; meglio di Android stock. Non poteva mancare un "sottosistema di IA che supporta tecnologie IA avanzate", per anticipare le esigenze dell'utente tramite HyperMind, che "utilizza le quattro capacità percettive dei dispositivi - ambiente, visione, suono e comportamento - per apprendere le esigenze degli utenti e adattare automaticamente i dispositivi alle loro necessità". E tutto ciò senza dimenticare la sicurezza, sia con sensori biometrici sotto al display che con l'uso di crittografia end-to-end per la trasmissione dei dati tra i dispositivi. Tante belle promesse insomma, tutte da vedere in pratica, anche perché la versione del software presentata finora è stata pensata per il mercato cinese, e non è detto che dalle nostre parti sia identica. Una ragione in più insomma per tenere sott'occhio la serie Xiaomi 14.

I prezzi della serie Xiaomi 14 in Cina sono ovviamente invitanti, se convertiti nel nostro conio, peccato che non saranno certo queste le cifre del loro debutto in Italia. In ogni caso, ecco quanto costano. Xiaomi 14

Disponibile in Midnight Black, White, Rock Green e Snow Mountain Pink, ai seguenti prezzi: 3.999 yuan ( circa 520€ ) per 8/256GB

) per 8/256GB 4.299 yuan ( circa 560€ ) per 12/256GB

) per 12/256GB 4.599 yuan ( circa 600€ ) per 16/512GB

) per 16/512GB 4.999 yuan (circa 650€) per 16GB/1TB Xiaomi 14 Pro