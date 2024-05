Secondo DxOMark, Xiaomi non sa fare cameraphone

Il popolare team francese che testa in maniera approfondita i comparti fotografici dei dispositivi mobile ha passato in rassegna Xiaomi 14 Ultra, concludendo con quella che suona come una bocciatura . Il punteggio complessivo ammonta a 149 punti , il quale posiziona il dispositivo solo al 13° posto della classifica generale, appena sopra Pixel 8 e lontanissimo dalla vetta di Huawei Pura 70 Ultra (163 punti).

Xiaomi 14 Ultra è arrivato sul mercato come uno smartphone top di gamma in tutti i sensi, con un comparto fotografico dotato di hardware di altissimo livello anche grazie alla collaborazione con Leica . Lo stesso comparto che non ha convinto , incredibilmente, DxOMark .

Andando poi a vedere i parziali assegnati ai vari test, ci accorgiamo come in fase di scatto Xiaomi 14 Ultra abbia sofferto particolarmente. In questa fase il punteggio parziale assegnato ammonta a 144 punti, mentre in fase di zoom ha sicuramente convinto con 160 punti, così come per la registrazione video (150 punti).

Xiaomi 14 Ultra ha offerto buone performance fotografiche in condizioni di buona luminosità ambientale, e anche in condizioni di zoom spinto, complici probabilmente i due sensori ad alta risoluzione per lo zoom ottico.

Anche l'autofocus ha convinto, mentre la stabilizzazione video è stata sempre efficace.

Andando a vedere cosa è andato storto secondo DxOMark, ci accorgiamo che Xiaomi 14 Ultra sembra soffrire negli scatti con poca luce, quando vengono evidenziati diversi artefatti, sia in termini di inaccuratezze dei colori che in termini di artefatti visivi. Troviamo poi delle inaccuratezze nella gestione della profondità di campo, soprattutto nelle foto di gruppo, e un fastidioso lag tra la pressione del pulsante di scatto e l'effettivo scatto.

Insomma, qualcosa sembra poter essere indirizzato con aggiornamenti software, mentre altro potrebbe dipendere dall'implementazione tecnica del sensore fotografico principale. Scelte che tecnicamente sembrano aver penalizzato Xiaomi 14 Ultra, il quale al momento non può essere definito un top cameraphone. Un risultato che davvero non ci aspettavamo, anche considerando il prezzo al quale è stato lanciato sul mercato.

Se volete saperne di più sui test effettuati da DxOMark su Xiaomi 14 Ultra, allora vi suggeriamo di leggere il report completo disponibile a questo indirizzo, dove troverete anche diversi confronti fotografici con i suoi rivali sul mercato.

Qui sotto trovate un riepilogo grafico di come sono andate le varie prove effettuate.