Xiaomi 14 Ultra in Europa: l'uscita non può attendere

Lo Xiaomi 14 Ultra probabilmente scatterà delle foto magnifiche, quindi, se siete interessati alla fotografia da smartphone , vi consigliamo di controllare sempre la nostra selezione di smartphone con le migliori fotocamere per vedere quali sono e saranno i suoi rivali.

Il 14 Ultra di Xiaomi fa proprio parte di questa categoria: è uno smartphone dalla scheda tecnica da paura , ma era inseguito da alcune voci che lo volevano in Europa e altre che lo volevano solamente in Cina. Adesso sembra che la situazione stia diventando più chiara: secondo AndroidPlanet , lo Xiaomi 14 Ultra sarà disponibile anche per il mercato europeo e da subito .

La notizia arriva direttamente dall'Olanda, perché registrandosi sul sito olandese di Xiaomi si viene accolti da una serie di coupon sconto e uno di questi permette di avere una diminuzione di 200€ sul prezzo finale dello Xiaomi 14 Ultra (di cui però non conosciamo il prezzo di lancio).

Come si può vedere nell'immagine in basso, il coupon è valido nel periodo tra il 25 febbraio e il 31 marzo e non si tratta di una data casuale, perché il 25 febbraio Xiaomi presenterà i suoi top di gamma a Barcellona, quindi possiamo immaginare che quel giorno sarà svelato anche lo Xiaomi 14 Ultra.

Al momento non sappiamo se si tratta di uno sconto relativo al pre-ordine del dispositivo o per chi lo comprerà nel primo mese, perché solitamente la versione Ultra è uscita qualche mese dopo i top di gamma, che venivano annunciati al MWC. Per fugare ogni dubbio, bisogna aspettare il 25 febbraio.