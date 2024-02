Xiaomi 14 Ultra arriva in Italia: tutti i prezzi e le promozioni

Dopo il lancio in Cina di qualche giorno fa, Xiaomi 14 Ultra è finalmente stato annunciato per il mercato internazionale. Andiamo quindi a riepilogare tutte le caratteristiche principali della versione che arriverà in Italia, prima di parlare appunto di disponibilità e prezzo per il nostro mercato.

: IP68 OS: Xiaomi HyperOS

Fotocamera

Continua la partnership con Leica per un comparto fotografico di prima categoria, con ben 4 sensori tutti da 50 megapixel, capaci di registrare video in 8K a 30 fps, anche con supporto 10-bit LOG per i video e RAW a 16-bit per le foto.

La fotocamera principale è dotata inoltre di apertura variabile, che in modalità Pro può essere aggiustata con incrementi di 0,01-stop, per il massimo controllo (la reale utilità e differenza restano da verificare). L'intervallo dinamico di ben 14EV è un altro valore impressionante, che saremo lieti di mettere alla prova.

Abbiamo poi una coppia di teleobiettivi entrambi con supporto macro, rendendole adatte sia per ritratti che close-up. Infine il grandangolo porta la distanza del macro ad appena 5 cm ed è ovviamente ideale per catturare paesaggi ampi, o per muoversi in spazi ristretti.

Riguardo ai video, viene introdotta la modalità Movie, che imposta automaticamente un rapporto di forma di 2,39:1 e la regola dell'otturatore a 180°, per un look finale il più possibile cinematografico. In più ci sono nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come AutoFrame, Automatic Zoom e altro. E per chi voglia il massimo in termini di gamma dinamica c'è anche il MasterCinema, con encoding dei video in HDR a 10-bit Rec.2020.

Per i più appassionati dovrebbe essere disponibile anche un Photography Kit venduto a parte, dotato di un grip dedicato e una custodia con otturatore a due livelli, regolatore per lo zoom, pulsanti programmabile e un adattatore per filtri che fa anche ad powerbank (1.500 mAh) per prolungare ulteriormente l'autonomia.

Display

Lo schermo AMOLED è un altro dei fiori all'occhiello di Xiaomi 14 Ultra e per di più è incurvato su tutti e 4 i lati. Realizzato con un materiale luminescente personalizzato da Xiaomi e con caratteristiche di alto livello, sia dal punto di vista visivo che per fluidità. La luminosità di picco assicura il massimo della resa anche in pieno sole, e con una profondità di colore di 12-bit i contenuti in HDR vengono resi al meglio. A testimonianza del certosino lavoro di Xiaomi ci sono anche 3 certificazioni indipendenti TÜV Rheinland EyeCare: Low Blue Light (hardware), Flicker Free e Circadian Friendly.

Prestazioni e Design

Il motore di tutto è lo Snapdragon 8 Gen 3, raffreddato dal sistema Dual-Channel IceLoop, che introduce anche un circuito di raffreddamento esclusivo per la fotocamera. In più, il sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge assicura che la ricarica rapida sia sotto controllo, anche via wireless (100% in appena 46 minuti).

Il design di Xiaomi 14 Ultra potete ammirarlo nelle foto qui sotto. I colori sono i classici bianco e nero, ma a colpire lo sguardo è senz'altro il modulo fotocamera circolare, racchiuso attorno alla pelle vegana "nano-tech", lo Shield Glass frontale (particolarmente rinforzato agli angoli: 10 volte più resistente alle cadute di Xiaomi 13 Ultra), e il frame in alluminio unibody ad alta resistenza (1,38 volte rispetto al precedente modello).

Aggiornamenti

Xiaomi 14 Ultra include 4 generazioni di aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza. Inoltre, entro un anno dopo l'acquisto, il cliente può godere di una manutenzione gratis al di fuori dalla garanzia.

Infine è disponibile un servizio di assistenza telefonica dedicato, e c'è anche una riparazione gratuita dello schermo per una sola volta presso un centro di assistenza Xiaomi durante i primi 6 mesi dall'acquisto (che deve avvenire entro un anno dal lancio del prodotto).