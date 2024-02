Xiaomi rivela le carte: il 14 Ultra arriverà ovunque, parola di CEO

I giorni che mancano alla presentazione ufficiale di Xiaomi a Barcellona sono sempre meno e fino ad ora non sapevamo se lo Xiaomi 14 Ultra sarebbe arrivato o meno in Europa, però la conferma è arrivata oggi direttamente dal CEO e fondatore di Xiaomi , Lei Jun.

Xiaomi su X ha fissato il post in cui annuncia la presenza dello Xiaomi 14 Ultra al lancio del 25 febbraio, ma sembra aver dedicato un evento speciale per il mercato interno .

Perciò, dello Xiaomi 14 Ultra conosciamo il design e la scheda tecnica, non abbiamo conferme sul prezzo ma dovrebbe trattarsi di 1.499€ per la versione 16/512 GB e conosciamo le colorazioni. Per tutto ciò che manca bisogna aspettare il lancio in Cina tra qualche giorno e infine il lancio in Europa tra una settimana.