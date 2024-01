Xiaomi 14 Ultra è già realtà: compare in delle immagini dal vivo

Infatti, lo Xiaomi 14 Ultra si candida per essere uno di questi, stando a quanto trapelato online. Lo smartphone è comparso in alcune foto pubblicate dal leaker Jim Zhang su CoolApk, uno store di app cinese.

Mentre in Europa stiamo aspettando l' uscita ufficiale degli Xiaomi 14 e 14 Pro , già annunciati in Cina a fine ottobre 2023, nel Paese del dragone si stanno ultimando i test sul prossimo Xiaomi 14 Ultra , lo smartphone premium che pone tutta la sua attenzione sul comparto fotocamere .

Come si può notare dalle foto, il dispositivo è apparso all'interno di una cover protettiva, che ne ha nascosto il design: questo indica che si tratta ancora di un prototipo, dal quale si può capire che avrà quattro fotocamere, una delle quali è una periscopica.

Inoltre, dalle immagini si può vedere l'interfaccia della fotocamera di Xiaomi e che chi lo sta usando lo sta paragonando con uno Xiaomi 14 Pro e con un Vivo X100 Pro. Purtroppo non si conosce molto di più a riguardo rispetto a quanto trapelato a inizio dicembre.

Ma possiamo fare un riepilogo della scheda tecnica attesa dello Xiaomi 14 Ultra:

Schermo : 6.7" AMOLED 2K (1440 x 3200 pixel) con refresh rate a 120 Hz

: 6.7" AMOLED 2K (1440 x 3200 pixel) con refresh rate a 120 Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 12/16 GB

: 12/16 GB Memoria interna : 256/512/1 TB

: 256/512/1 TB Fotocamere posteriori : Principale : 50 MP con OIS Grandangolare : 50 MP Teleobiettivo : 50 MP Periscopica : 50 MP

: Fotocamera frontale : 32 MP

: 32 MP Batteria : 5.500 mAh con ricarica rapida cablata a 120W e ricarica rapida wireless a 50W

: 5.500 mAh con ricarica rapida cablata a 120W e ricarica rapida wireless a 50W Sistema operativo : Android 14 con HyperOS

: Android 14 con HyperOS Altro: certificazione IP68 e lettore di impronte digitali sotto al display

Per quanto riguarda l'uscita sul mercato, sappiamo che Xiaomi solitamente annuncia prima i suoi top di gamma e dopo qualche mese annuncia la versione Ultra.

Perciò, è legittimo pensare che questo schema sarà seguito anche quest'anno, quindi possiamo credere che vedremo lo Xiaomi 14 Ultra in tarda primavera, considerando che per lo Xiaomi 13 Ultra abbiamo aspettato l'inizio di giugno 2023, ma al momento non c'è nulla di ufficiale.