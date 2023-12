Xiaomi 14 Ultra: spuntano le specifiche che tutti aspettavate

Xiaomi non ha mai nascosto le sue ambizioni dal punto di vista fotografico, soprattutto per quanto riguarda la rinomata serie Ultra, che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di tecnologia (sapete come resettare un telefono del marchio?).

E se con Xiaomi 13 Ultra il marchio cinese ha compiuto un passo in avanti grazie al sensore da 1 pollice e all'apertura variabile (senza nominare l'esclusivo design che richiama la serie M del partner Leica), con Xiaomi 14 Ultra ci attendiamo la maturazione definitiva di un progetto che non sembra ancora raccogliere i risultati sperati.

Ora, dopo essere apparso in diversi leak riguardanti batteria, finestra di lancio e, ovviamente la fotocamera, dalla Cina Digital Chat Staion ha pubblicato le prime specifiche del comparto fotografico.

Secondo l'affidabile leaker, che non nomina direttamente il dispositivo ma vista la configurazione indicata ci sono pochi dubbi a riguardo, la fotocamera principale sarà dotata di un sensore Sony LYT 900 da 50 MP con apertura f/1,63 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS).

DGS afferma che l'apertura di f/1.63 è equivalente all'apertura full frame di f/4.3, il che dovrebbe migliorare significativamente il reparto ottico rispetto al suo predecessore (in precedenza si era parlato di un'apertura variabile compresa tra f/1.42 e f/4.0), e sfoggerà varie lunghezze focali, da 0,5x a 5x.