Xiaomi 14 Ultra ha una scheda tecnica da paura (e probabilmente anche il prezzo)

Al MWC 2024 che si terrà a fine febbraio a Barcellona Xiaomi lancerà la serie 14 e probabilmente sarà l'occasione giusta per svelare al mondo l'inedito Xiaomi 14 Ultra, il modello di punta dell'intera famiglia. Sono già un paio di mesi che i rumor al riguardo si sono fatti interessanti, con le prime specifiche apparse già a dicembre, ma un nuovo post su X di un noto leaker ci dà un quadro più completo sul futuro top di gamma Xiaomi, che, inutile dirlo, punta ancora una volta fortissimo sulle fotocamere.

Schermo : 6,73'' AMOLED QHD+ (1.440 x 3.200 pixel) LTPO 120 Hz

: 6,73'' AMOLED QHD+ (1.440 x 3.200 pixel) LTPO 120 Hz CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Fotocamere posteriori : Principale : 50 megapixel da 1 pollice Grandangolare : 50 megapixel Teleobiettivo 3,2x : 50 megapixel Teleobiettivo 5x : 50 megapixel

: Fotocamera frontale : 32 megapixel

: 32 megapixel Batteria : 5.300 mAh con ricarica rapida cablata a 90 Watt

: 5.300 mAh con ricarica rapida cablata a 90 Watt OS : Android 14 con HyperOS

: Android 14 con HyperOS Certificazione: IP68

Mancano alcuni dettagli, come per esempio indicazioni precise su RAM e storage, ma queste sono cose che solitamente variano molto da un mercato all'altro, e in ogni caso è lecito aspettarsi versioni con 12 o 16 GB di RAM e spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Anche l'assenza di indicazioni sulla ricarica wireless non dovrebbe far preoccupare: ci sarà sicuramente, forse intorno ai 50 Watt, in ogni caso è chiaro che il focus di Xiaomi è ancora una volta sul comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica.

Riguardo invece il design (quello in apertura è Xiaomi 13 Ultra, giusto per chiarire), sono trapelate alcune foto di un prototipo un mesetto fa, ma non sono molto indicative. È chiaro che il camera bump sul retro sarà vistoso, ma resta da capire come Xiaomi lo valorizzerà, anche perché sulla serie Ultra c'è sempre un gran lavoro anche sui materiali.

Per adesso è tutto, ma per scoprire i rimanenti dettagli rimanete sintonizzati sulle nostre pagine, in particolare il 25 febbraio, giorno della conferenza stampa Xiaomi. Inutile però illudersi: il prezzo sarà salato, intorno ai 1.500 euro probabilmente (lieti di sbagliarci).