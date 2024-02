Xiaomi 14 Ultra ufficiale: una scheda tecnica da urlo per un top di gamma senza compromessi

In attesa della sua presentazione globale al Mobile World Congress domenica prossima, Xiaomi 14 Ultra è appena stato lanciato in Cina, dandoci così modo di conoscere la sua scheda tecnica ufficiale, che manco a dirlo è pazzesca!

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,73'' AMOLED, 1.440 x 3.200 pixel, 20:9, 522 ppi, 1-120Hz LTPO, luminosità di picco di 3.000 nit, Dolby Vision, HDR10+, 1.920Hz PWM dimming, Ceramic Glass

CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

RAM : 12 / 16 GB LPDDR5X

Archiviazione : 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel LYT-900, 1 pollice, f/1,63-4, OIS Grandangolo : 50 megapixel Sony IMX858, f/1,8, FOV 122°, 5cm macro Zoom 3,2x : 50 megapixel Sony IMX858, f/1,8, OIS, 10 cm macro Zoom 5x : 50 megapixel Sony IMX858, f/2,5, OIS, 30cm macro

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, f/2,0,

Connettività : dual nano SIM, 5G (NSA+SA), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

Dimensioni : 161,4 x 75,3 x 9,2 mm

Peso : 230 grammi circa

Batteria : 5.300 mAh, 90 Watt ricarica rapida cablata, 80 Watt ricarica rapida wireless, reverse wireless charging

Certificazione : IP68

OS: Xiaomi HyperOS

Come si evince facilmente dalla sua scheda tecnica, non c'è un solo particolare del 14 Ultra su cui Xiaomi abbia lesinato.

Lo schermo ha risoluzione e luminosità al vertice, abbiamo il più recente processore di Qualcomm, tutto lo spazio di memoria di cui possiate aver bisogno, e un sistema di 4 fotocamere tutte da 50 megapixel, capaci di catturare video in 8K (tutte!). In più la ricarica è molto veloce, anche quella wireless.

Xiaomi 14 Ultra è realizzato con un corpo in metallo unibody (alluminio ad alta resistenza) e Ceramic Glass, ma c'è anche una versione speciale in (lega di) Titanio.

Tra gli accessori svelati, un grip che è anche una custodia con otturatore, regolatore per lo zoom, pulsanti programmabili e un adattatore per filtri; fa anche ad powerbank (1.500 mAh) per prolungare ulteriormente l'autonomia.