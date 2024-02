Xiaomi 14 Ultra seguirà la moda lanciata dagli ultimi top di Samsung e Apple. O almeno una sua variante

A parte il prezzo elevato e le specifiche tecniche al vertice del settore, cosa accomuna iPhone 15 Pro e Galaxy S24 Ultra ? Esatto, il telaio in titanio, e per non essere da meno sembra che anche Xiaomi abbia intenzione di dotare il suo atteso Xiaomi 14 Ultra della stessa caratteristica (a proposito, se siete fan del marchio cinese ma non volete spendere una fortuna, date un'occhiata alla lista dei migliori smartphone Xiaomi e Redmi : troverete sicuramente l'offerta che fa per voi!).

Stando alle sue ipotesi, Xiaomi 14 Ultra dovrebbe arrivare in quattro versioni:

12 GB RAM / 256 GB di spazio di archiviazione

16 GB RAM / 512 GB di spazio di archiviazione

16 GB RAM / 1 TB di spazio di archiviazione

16 GB RAM / 1 TB di spazio di archiviazione in titanio

Secondo il leaker, se i prezzi non aumenteranno rispetto a Xiaomi 13 Ultra, la versione 16 GB/1 TB di Xiaomi 14 Ultra dovrebbe costare 7299 yuan (940 euro al cambio), e quella in titanio 500 yuan in più (64 euro, quindi 1000 euro totale), mentre in caso di aumenti la versione in titanio dovrebbe costare sugli 8000 yuan (1032 euro al cambio).

Ripetiamo che questi sono i prezzi cinesi, in Italia Xiaomi 13 Ultra da 12 GB / 512 GB costa 1.499,90 euro, quindi se mai dovesse arrivare, la versione in titanio potrebbe costare anche 1700 euro (il che forse lo metterebbe fuori mercato).

E poco importa se, come dimostrato da JerryRigEverything, il titanio ha un significato più che altro cosmetico, perché sia Apple che Samsung lo utilizzano solo nella struttura esterna, mentre il telaio vero e proprio è in alluminio (scelta logica visto il costo del materiale, ma non serve a niente dal punto di vista della resistenza).

Per quanto riguarda le altre caratteristiche, se rumor precedenti dovessero rivelarsi veri Xiaomi 14 Ultra sarà dotato di:

Schermo: AMOLED QHD+ LTPO da 6,73 pollici da 120 Hz

AMOLED QHD+ LTPO da 6,73 pollici da 120 Hz Processore: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Fotocamere posteriori: Principale: 50 MP con apertura variabile Ultrawide: 50 MP Teleobiettivo 3,2x da 50 MP Teleobiettivo 5x da 50 MP

Fotocamera anteriore : 32 MP

: 32 MP Resistenza: IP68

IP68 Batteria: 5.300 mAh con supporto per la ricarica cablata da 90 W

5.300 mAh con supporto per la ricarica cablata da 90 W OS: Android 14 con HyperOS

dovrebbe essere lanciato il 22 febbraio in Cina, mentre il lancio internazionale dovrebbe avvenire il, insieme a Xiaomi 14, durante il MWC di Barcellona.