Xiaomi 14T e 14T Pro senza veli: scopriamo il look prima della presentazione

Nel mercato smartphone troviamo tanti attori principali (ecco la raccolta dei migliori smartphone del momento se siete curiosi), e tra questi c'è sicuramente anche Xiaomi . Ne parliamo perché l'azienda cinese sta per lanciare la nuova serie Xiaomi 14T , che possiamo conoscere anche in termini di design grazie al nuovo leak appena emerso in rete.

Come saranno i nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro

Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di conoscere nel dettaglio quali sono le specifiche tecniche ufficiose dei nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro.

I dettagli finora trapelati ci indicano che si tratterà di due dispositivi particolarmente simili in termini tecnici. I due modelli infatti si differenzieranno soprattutto per il processore, il quale sarà più potente per il modello Pro.

E le immagini che trovate nella galleria in basso confermano questa sensazione che abbiamo avuto guardando alle specifiche tecniche trapelate in precedenza. Le immagini infatti corrispondono ai render dei due modelli della serie Xiaomi 14T.

Vediamo quindi una particolare similarità tra i due modelli anche in termini di design. Anteriormente, vediamo un display con i bordi abbastanza squadrati, coerentemente con il look che abbiamo visto per i più recenti modelli di smartphone e tablet Xiaomi. Al centro, nella parte alta, troviamo un foro per ospitare la singola fotocamera anteriore. Questo vale tanto per Xiaomi 14T quanto per il modello Pro.

Posteriormente, vediamo un modulo fotografico di forma quadrata, posizionato nella parte in alto a sinistra della cover posteriore. Questo modulo è in rilievo rispetto al resto del pannello posteriore, e su di esso troviamo tre sensori fotografici e il flash LED, disposti in una matrice quadrata. Anche in questo, non vediamo particolari differenze tra i due modelli.

Riguardo le colorazioni, le immagini ci mostrano che arriveranno quattro opzioni per Xiaomi 14T: nero, oro, blu e grigio. Mentre per Xiaomi 14T Pro arriveranno tre colorazioni: nero, blue e grigio.

Insomma, dai leak finora emersi ci accorgiamo dell'estrema similarità tra i due modelli. Sicuramente il processore gioca un ruolo importante, con il modello Pro che sarà sicuramente più potente. I prezzi finora trapelati indicano una cifra di 649 euro per Xiaomi 14T e 899 euro per il modello Pro. Staremo a vedere cosa presenterà Xiaomi, magari a livello software, per giustificare questa rilevante differenza di prezzo. Vi ricordiamo che il lancio dovrebbe avvenire il prossimo 26 settembre.