La serie Xiaomi 14T mostra i muscoli: trapelano specifiche e prezzi per l'Europa

Xiaomi scalda nuovamente i motori per quanto riguarda il mercato smartphone . La nota azienda cinese sta preparando il lancio della nuova serie di smartphone di fascia alta . Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore è emerso un imponente leak su Xiaomi 14T , che ci informa sulle specifiche tecniche complete e i prezzi per l'Europa .

Xiaomi 14T punta ancora su prezzi e fotocamere

Insomma dalla tabella delle presunte specifiche apprendiamo che i nuovi Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro saranno dispositivi di fascia alta in senso assoluto, in tutti i comparti.

Xiaomi sembra puntare particolarmente sul comparto fotografico, con i sensori realizzati e implementati in collaborazione con Leica, esattamente come fa per i flagship che vengono lanciati a cadenza annuale.

Anche il processore non dovrebbe implicare dei compromessi, soprattutto per quanto riguarda la variante Pro.

Un altro aspetto importante appena trapelato riguarda i prezzi di lancio per il mercato europeo:

Xiaomi 14T arriverà in Europa a 649 euro , nella versione con 12 GB RAM, 256 GB, nelle colorazioni Titanium Black , Titanium Grey e Titanium Blue .

arriverà in Europa a , nella versione con 12 GB RAM, 256 GB, nelle colorazioni , e . Xiaomi 14T Pro arriverà in Europa a 899 euro, nella versione con 12 GB RAM, 512 GB, nelle colorazioni Titanium Black, Titanium GreyeTitanium Blue.

Anche i prezzi diventano quindi un aspetto interessante, con Xiaomi che lancerebbe i suoi nuovi modelli a cifre sicuramente competitive, in un mercato in cui non è più banale trovare modelli di fascia alta in tutti i comparti a meno di 700 euro.

In merito al loro lancio ufficiale ancora non ne sappiamo molto, torneremo ad aggiornarvi non appena arriveranno dettagli ufficiali da Xiaomi sulla data di lancio.