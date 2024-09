Xiaomi 14T e 14T Pro ufficiali: sfidano il buio con l'aiuto di Leica

I nuovi modelli della serie Xiaomi 14T sono stati ottimizzati per le foto di notte, con nuovi sensori fotografici e ottiche Leica di alta qualità.

Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro sono i due nuovi smartphone dell'azienda cinese, appena lanciati in Europa durante l'evento ufficiale a Berlino. Due modelli di fascia alta ma non top gamma assoluti, visto che il prezzo non supera i 1.000€. La qualità però c'è tutta, soprattutto nel comparto fotografico ottimizzato con ottiche Leica. Scopriamo le caratteristiche tecniche, le funzionalità peculiari e tutti i prezzi di listino nelle sezioni a seguire. Vi ricordiamo che durante lo stesso evento è stato lanciato anche il nuovo pieghevole Xiaomi MIX Flip. Vi abbiamo raccontato tutto su questo modello nell'articolo dedicato che trovate qui.

Xiaomi 14T: Caratteristiche Tecniche

Display : CrystalRes AMOLED da 6,67", 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), 446 ppi, 144 Hz, 4.000 nit, HDR10, Dolby Vision

: CrystalRes AMOLED da 6,67", 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), 446 ppi, 144 Hz, 4.000 nit, HDR10, Dolby Vision CPU : MediaTek Dimensity 8300-Ultra

: MediaTek Dimensity 8300-Ultra GPU : ARM Mali-G615 MC6

: ARM Mali-G615 MC6 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Memoria interna : 256/512 GB UFS 4.0

: 256/512 GB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP, 23 mm ƒ/1.7, Sony IMX906, 2 μm Super Pixel, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-50 ASPH Teleobiettivo: 50 MP, 50 mm ƒ/1.9 Grandangolo: 12 MP, 15 mm ƒ/2.2

: Fotocamera frontale : 32 MP, 0,64 µm pixel

: 32 MP, 0,64 µm pixel Connettività : Dual SIM, 5G (NSA+SA), WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

: Dual SIM, 5G (NSA+SA), WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida HyperCharge 67 W

: 5.000 mAh con ricarica rapida HyperCharge 67 W Dimensioni : 160,5 × 75,1 × 7,8 mm

: 160,5 × 75,1 × 7,8 mm Peso : 195 g

: 195 g Sistema operativo : Xiaomi HyperOS (Android 14)

: Xiaomi HyperOS (Android 14) Altro : certificazione IP68, Hi-Res Audio (Dolby Atmos), Google Gemini

: certificazione IP68, Hi-Res Audio (Dolby Atmos), Google Gemini Colori: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green

Xiaomi 14T è un medio gamma avanzato, con un design molto pulito e un bel display AMOLED a 144 Hz, ottimo anche per i giochi. Il SoC all'interno è il MediaTek Dimensity 8300-Ultra. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida a 67 W, ma non la ricarica wireless. Per il resto, è un prodotto molto completo, soprattutto dal punto di vista fotografico. Sul retro ci sono tre ottiche, con la principale che utilizza un obiettivo LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-50 ASPH su sensore Sony da 50 MP. Sulla carta, un hardware del genere promette scatti di alta qualità, aiutato anche dalla tecnologia Advanced AI di Xiaomi: ci sono funzioni specifiche dedicate al miglioramento automatico dei ritratti, dei filmati e delle immagini in generale. Molto interessante anche l'utilizzo dei materiali, con una scocca in alluminio con certificazione IP68. La variante in colorazione Lemon Green fa eccezione: è l'unica realizzata in PU a base biologica con una struttura a quattro strati, che incorpora il 50% di materiali a base biologica, inclusa la fibra di limone e PET riciclato al 100%.

Xiaomi 14T Pro: Caratteristiche Tecniche

Display : CrystalRes AMOLED da 6,67", 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), 446 ppi, 144 Hz, 4.000 nit, HDR10, Dolby Vision

: CrystalRes AMOLED da 6,67", 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), 446 ppi, 144 Hz, 4.000 nit, HDR10, Dolby Vision CPU : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ GPU : Immortalis-G720 MC12

: Immortalis-G720 MC12 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Memoria interna : 256/512/1000 GB UFS 4.0

: 256/512/1000 GB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP, 23 mm ƒ/1.6, Light Fusion 900, 2,4 μm Super Pixel, LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/15-60 ASPH Teleobiettivo: 50 MP, 60 mm ƒ/2.0 Grandangolo: 12 MP, 15 mm ƒ/2.2

: Fotocamera frontale : 32 MP, 25 mm ƒ/2.0

: 32 MP, 25 mm ƒ/2.0 Connettività : Dual SIM, 5G (NSA+SA), WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

: Dual SIM, 5G (NSA+SA), WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida HyperCharge 120 W, ricarica wireless 50 W

: 5.000 mAh con ricarica rapida HyperCharge 120 W, ricarica wireless 50 W Dimensioni : 160,4 × 75,1 × 8,39 mm

: 160,4 × 75,1 × 8,39 mm Peso : 209 g

: 209 g Sistema operativo : Xiaomi HyperOS (Android 14)

: Xiaomi HyperOS (Android 14) Altro : certificazione IP68, Hi-Res Audio (Dolby Atmos), Google Gemini

: certificazione IP68, Hi-Res Audio (Dolby Atmos), Google Gemini Colori: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black

Xiaomi 14T Pro è il modello di fascia più alta, con processore più potente (MediaTek Dimensity 9300+) e ricarica più veloce: con la tecnologia HyperCharge a 120 W si ottiene una ricarica completa in soli 19 minuti, e c'è anche il supporto per la ricarica wireless a 50 W. Altra caratteristica esclusiva della variante Pro è il supporto alla connettività Wi-Fi 7, più veloce ed efficiente rispetto al Wi-Fi 6E usato dal 14T. Le dimensioni sono, invece, praticamente identiche, con qualche grammo in più per il peso del modello Pro. Cambia non poco il comparto fotografico posteriore. Sul Pro il sensore principale è un Light Fusion 900 da 50 MP, con ottica LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/15-60 ASPH. Rispetto alla fotocamera principale del 14T base, ha un'apertura più ampia (ƒ/1.6 contro ƒ/1.7) e pixel più grandi (2,4 μm vs 2 μm). Anche il teleobiettivo è migliore, visto che si parla di un sensore da 50 MP con lunghezza focale equivalente da 60 mm ƒ/2.0. Si possono girare video fino a risoluzione 8K a 30 fps. L'azienda ha sottolineato in particolare le potenzialità per gli scatti notturni. Grazie alle funzionalità AI, alla tecnologia Dual Native ISO Fusion Max e alla gamma dinamica di ben 13,57 EV, le foto in condizioni di luci scarse saranno chiare e senza rumore digitale. Xiaomi 14T Pro è anche dotato di due tecnologie in esclusiva: il sistema Xiaomi Surge T1 Tuner per una connettività stabile e il sistema Xiaomi 3D IceLoop per un'efficace gestione del calore, anche durante le lunghe sessioni di gaming.

Prezzo e Uscita

Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro sono disponibili da oggi 26 settembre 2024 nel mercato italiano. I prezzi sono diversi a seconda della configurazione di memoria che volete acquistare. Per Xiaomi 14T potete scegliere tra quattro colorazioni: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black, Lemon Green. I prezzi seguono lo schema sottostante. Xiaomi 14T (12+256 GB): 649,90€

(12+256 GB): 649,90€ Xiaomi 14T (12+512 GB): 699,90€ Sono invece tre le colorazioni per Xiaomi 14T Pro: Titan Gray, Titan Blue, Titan Black. Anche in questo caso, trovate in basso i prezzi per tutte le versioni. Xiaomi 14T Pro (12+256 GB): 799,90€

(12+256 GB): 799,90€ Xiaomi 14T Pro (12+512 GB): 899,90€

(12+512 GB): 899,90€ Xiaomi 14T Pro (12+1000 GB): 999,90€ Entrambi i modelli sono acquistabili sullo store ufficiale di Xiaomi, su Amazon Italia e sui maggiori store online italiani. Attenzione alle promozioni lancio, che prevedono bundle speciali a prezzo scontanto. Ad esempio, chi acquista uno Xiaomi 14T o 14T Pro su Amazon entro il 31 ottobre 2024, riceverà in regalo un tablet Redmi Pad Pro e il caricatore da 120 W. Inoltre, è possibile avere un extra sconto di 100€ con la restituzione di uno smartphone usato. Per maggiori informazioni su queste promozioni potete andare sulla pagina Amazon dedicata.

