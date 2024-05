Xiaomi 15 e 15 Pro all'orizzonte: la fotocamera è un chiodo fisso

Stando a quanto appena riferito dal noto leaker Digital Chat Station, i nuovi Xiaomi 15 dovrebbero puntare ancora una volta sull'aspetto fotografico. Quest'anno ci aspettavamo grandi cose da Xiaomi 14 Ultra, il quale però non ha convinto DxOMark in campo fotografico.

E allora Xiaomi ci proverà ancora una volta a fare il top cameraphone assoluto. Con Xiaomi 15 dovrebbe arrivare un nuovo sensore OmniVision in grado di scattare a 50 megapixel, di dimensione pari a 1/1,3" e di apertura molto ampia, anche se ancora non trapelata.

Questo dovrebbe garantire delle ottime performance anche in condizioni di poca luce, come nelle foto notturne, senza particolari artifici software. Inoltre, dovrebbe essere implementato un rivestimento antiriflesso multistrato sulle lenti, il quale dovrebbe garantire un minore tasso di riflessi e artefatti visivi quando si scatta in determinate condizioni di luce.

Per il resto, ancora non sappiamo altro su Xiaomi 15. Se non che questi dispositivi potrebbero passare alla storia come i primi a sfoggiare il processore Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Tale voce rimane ovviamente da confermare.

Ribadiamo che ancora ci vorrà del tempo per vedere ufficialmente la serie Xiaomi 15. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutti i prossimi leak che riguarderanno i nuovi top di gamma Xiaomi.