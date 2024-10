Xiaomi 15 e 15 Pro ufficiali: una marea di colori, di fotocamere e di novità, a un prezzo incredibile (in Cina)

Xiaomi ha presentato quest'oggi con un evento in Cina i suoi nuovi top di gamma, ovvero Xiaomi 15 e 15 Pro. Entrambi gli smartphone arriveranno senz'altro in seguito anche in Europa, ma in attesa dei dettagli precisi per il nostro mercato possiamo iniziare a conoscergli meglio, dato che in Cina saranno in vendita già dal 31 ottobre.

Xiaomi 15

Caratteristiche Tecniche Schermo : 6,36 pollici (1.200 x 2.670 pixel, 20:9) OLED LTPO, con profondità di colore a 12 bit, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, luminosità massima fino a 3.200 nit, rapporto di contrasto 5.000.000:1, supporto HDR10+ e Dolby Vision, PWM dimming a 1920 Hz, DC dimming e protezione in vetro ceramico Xiaomi 2.0

: 6,36 pollici (1.200 x 2.670 pixel, 20:9) OLED LTPO, con profondità di colore a 12 bit, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, luminosità massima fino a 3.200 nit, rapporto di contrasto 5.000.000:1, supporto HDR10+ e Dolby Vision, PWM dimming a 1920 Hz, DC dimming e protezione in vetro ceramico Xiaomi 2.0 CPU : Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830

: Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830 RAM : 12 / 16 GB LPDDR5X

: 12 / 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 256 / 512 GB o 1TB UFS 4.0

: 256 / 512 GB o 1TB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : Principale : 50 megapixel con Light Fusion 900, apertura f/1.62, Hyper OIS e flash LED, lente Leica Summilux Grandangolo : 50 megapixel, FOV 115°, apertura f/2.2 Teleobiettivo 2,6X : 50 megapixel, apertura f/2.0, OIS, capacità di messa a fuoco macro da 10 cm all'infinito

: Fotocamera frontale: 32 megapixel con apertura f/2.0, registrazione video in 4K a 60 fps

32 megapixel con apertura f/2.0, registrazione video in 4K a 60 fps Connettività : dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

: dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Dimensioni : 152,3 x 71,2 x 8,08 mm

: 152,3 x 71,2 x 8,08 mm Peso : 181 grammi

: 181 grammi Certificazione : IP68

: IP68 Batteria : 5.400 mAh con ricarica rapida cablata a 90W, ricarica wireless e magnetica a 50W e ricarica wireless a 10W

: 5.400 mAh con ricarica rapida cablata a 90W, ricarica wireless e magnetica a 50W e ricarica wireless a 10W OS: Xiaomi HyperOS 2 Xiaomi 15 si presenta con un design raffinato, telaio in alluminio aeronautico con bordi arrotondati e corpo sottile, che non sacrifica troppo l'uso con una mano. Il display estremamente luminoso e di tipo OLED è uno dei suoi fiori all'occhiello, e il nuovo processore di Qualcomm è tenuto a bada da un sistema di raffreddamento a pompa fredda "wing-shaped" con separazione liquido-vapore, che migliora le prestazioni rispetto ai sistemi tradizionali. Il comparto fotografico è sempre realizzato in collaborazione con Leica, con una configurazione a tripla fotocamera e basata su un sistema avanzato di fotografia computazionale, Xiaomi AISP 2.0. Uno dei suoi elementi distintivi è il fatto che sarà disponibile in 20 colori personalizzati e varie finiture, come è possibile apprezzare dalla galleria qui sotto. Uscita e Prezzo I prezzi in Cina di Xiaomi 15 sono molto allettanti, ma come sempre non dobbiamo farci ingannare dalla semplice conversione in euro, che è quantomai fuorviante. 12GB + 256GB: 4.499 yuan (circa 585 euro)

12GB + 512GB: 4799 yuan (circa 620 euro)

16GB + 512GB: 4999 yuan (circa 650 euro)

16GB + 1TB: 5.499 yuan (circa 715 euro)

Xiaomi 15 Diamond Limited Edition (16GB + 1TB): 5.999 yuan (circa 780 euro) La Diamond Limited Edition si distingue per le tre colorazioni glacier white, elephant gray e orange, con un telaio centrale intarsiato con diamanti (senz'altro non veri), e un pannello posteriore in pelle di coccodrillo.

Xiaomi 15 Pro

Caratteristiche Tecniche Schermo : 6,73 pollici (1.440 x 3.100 pixel, 20:9) OLED LTPO, con profondità di colore a 12 bit, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, luminosità massima fino a 3.200 nit, rapporto di contrasto 5.000.000:1 (minimo), supporto HDR10+ e Dolby Vision, PWM dimming a 1.920Hz, DC dimming e protezione in vetro ceramico Xiaomi 2.0

: 6,73 pollici (1.440 x 3.100 pixel, 20:9) OLED LTPO, con profondità di colore a 12 bit, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, luminosità massima fino a 3.200 nit, rapporto di contrasto 5.000.000:1 (minimo), supporto HDR10+ e Dolby Vision, PWM dimming a 1.920Hz, DC dimming e protezione in vetro ceramico Xiaomi 2.0 CPU : Octa Core Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830

: Octa Core Snapdragon 8 Elite a 3 nm con GPU Adreno 830 RAM : 12 / 16 GB LPDDR5X

: 12 / 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 256 / 512 GB o 1 TB UFS 4.0

: 256 / 512 GB o 1 TB UFS 4.0 Fotocamere posteriori : Principale : 50 megapixel con Light Fusion 900, apertura f/1.44, stabilizzazione ottica (Hyper OIS) e flash LED, lente Leica Summilux Grandangolo : 50 megapixel, FOV 115°, apertura f/2.2, sensore Samsung S5KJN1, macro a 5 cm Teleobiettivo 5X : 50 megapixel con zoom lossless 10x, apertura f/2.5, OIS e sensore Sony IMX858, capacità telemacro a 30 cm

: Fotocamera frontale : 32 megapixel con sensore OmniVision OV32B40, apertura f/2.0, registrazione video in 4K a 60 fps

: 32 megapixel con sensore OmniVision OV32B40, apertura f/2.0, registrazione video in 4K a 60 fps Connettività : dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

: dual nano SIM, 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC Dimensioni : 161,3 x 75,3 x 8,35 mm (Standard) / 8,73 mm (Argento)

: 161,3 x 75,3 x 8,35 mm (Standard) / 8,73 mm (Argento) Peso : 213 g (Standard) / 219 g (Argento)

: 213 g (Standard) / 219 g (Argento) Certificazione : IP68

: IP68 Batteria : 6.100 mAh con densità energetica ultra-alta di 850Wh/L, supporto per ricarica rapida cablata a 90W, ricarica wireless e magnetica a 50W

: 6.100 mAh con densità energetica ultra-alta di 850Wh/L, supporto per ricarica rapida cablata a 90W, ricarica wireless e magnetica a 50W OS: Xiaomi HyperOS 2.0 Xiaomi 15 Pro rilancia anzitutto sul fronte del display, più grande e a maggiore risoluzione, ma non solo. Abbiamo una cornice in alluminio di grado aerospaziale e un elemento estetico in ceramica che avvolge lo schermo micro-curvo attorno alla cornice centrale, creando un look elegante e curato. C'è poi un chip proprietario di potenziamento del segnale, Xiaomi Surge T1S, introducendo la funzionalità "Xingchen" per le chiamate bidirezionali senza rete fino a una distanza di 3,5 km, supportando oltre 200 paesi (secondo Xiaomi). Il sistema a tripla fotocamera è ulteriormente migliorato anche rispetto a Xiaomi 15 (ma occhio al futuro Xiaomi 15 Ultra) e l'enorme batteria non lascerà a piedi nessuno a metà giornata. Uscita e Prezzo Xiaomi 15 Pro è disponibile nei colori Rock ash, White, Spruce Green e Bright Silver (quest'ultimo costa più degli altri: aggiungete circa 25 euro a ciascuno dei prezzi qui sotto). 12GB + 256GB: 5299 yuan ( circa 690 euro )

) 16GB + 512GB: 5799 yuan ( circa 750 euro )

) 16GB + 1TB: 6499 yuan (circa 845 euro) Versione in Bright Silver: 200 yuan in più per ogni modello

