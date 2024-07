Le prime indiscrezioni su Xiaomi 15: ecco com’è il rivale di iPhone 16 e Pixel 9

Arrivano le prime indiscrezioni sui futuri Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. In particolare, i prossimi top di gamma dell'azienda cinese potrebbero essere i primi dispositivi ad essere equipaggiati con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Secondo il leaker Digital Chat Station, inoltre, una delle varianti di Xiaomi 15 sarà dotata di uno schermo piatto da 1,5 K con una diagonale più piccola, un grande sensore fotografico da 50 MP con ampia apertura ed un sensore per le impronte digitali ad ultrasuoni.

Sempre secondo queste indiscrezioni, lo smartphone in questione supporterebbe anche la ricarica wireless e sarebbe caratterizzato da un design più leggero. Ritornando al sensore fotografico, il riferimento ad una "fotocamera principale di grande apertura" suggerirebbe che Xiaomi 15 potrebbe non offrire un'apertura variabile. Un'indiscrezione uscita in passato, a questo proposito, aveva avanzato l'ipotesi di un sensore dalle dimensioni pari a 1/1,3". Tutto ciò dovrebbe garantire delle buone prestazioni anche nelle condizioni di poca luce, a partire dalle foto notturne.