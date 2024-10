Questo è Xiaomi 15 Ultra: la fotografia conta più della geometria

Xiaomi 15 Ultra segue le orme dei predecessori

Vediamo infatti un modulo circolare di dimensioni considerevoli, visto che occupa quasi metà della cover posteriore in lunghezza e praticamente tutta in larghezza.

Dal punto di vista tecnico, i rumor trapelati finora indicano che il sensore principale sarà un Sony da 50 megapixel . Ma il vero aggiornamento dovrebbe arrivare per il sensore periscopico, il quale sarà in grado di scattare a 200 megapixel , sarà capace di uno zoom ottico 4,3x e avrà un'apertura pari a f/2.6. Questo periscopio sarà basato su un sensore Samsung ISOCELL HP9 1/1,4".

Dunque, anche per questo top di gamma vediamo che Xiaomi ha rinnovato la collaborazione con Leica per la realizzazione del comparto fotografico. Pertanto, vediamo come anche per Xiaomi 15 Ultra l'azienda seguirà la stessa strada imboccata per i predecessori , con una fotocamera particolarmente ricca e appariscente.

Quando arriva Xiaomi 15 Ultra?

Come abbiamo menzionato sopra, ancora non abbiamo date esatte in merito alla presentazione ufficiale di Xiaomi 15 Ultra, al contrario di Xiaomi 15 e 15 Pro che saranno annunciati già la prossima settimana (il 29 ottobre, per la precisione).

I rumor finora trapelati indicano che potrebbe avvenire verso febbraio del prossimo anno. Il debutto sul mercato dovrebbe poi avvenire, almeno in Cina, poco dopo.

Torneremo chiaramente ad aggiornarvi non appena avremo maggiori dettagli in merito, soprattutto per capire se si tratterà di un dispositivo destinato anche al mercato europeo, cosa che attualmente non è scontata.