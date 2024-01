Xiaomi gioca d'anticipo: ecco i primi dettagli del prossimo Xiaomi 15, con un pensiero a iPhone

Mentre siamo in attesa del lancio globale di Xiaomi 14, in Cina si parla già del prossimo Xiaomi 15, che non solo sarà nuovamente il primo dispositivo a montare il nuovo Snapdragon, ma insieme a Qualcomm potrebbe anticipare i tempi con l'idea forse di infastidire Apple (a proposito di Xiaomi, sapete come collegare un orologio del marchio al telefono?).

La notizia arriva da due leaker locali, Smart/Wisdom Pikachu e Digital Chat Station, che hanno condiviso alcune informazioni relative al prossimo top cinese.

Stando alle informazioni, Xiaomi 15 dovrebbe essere il primo dispositivo a montare il prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Il chip, che sembra sarà prodotto secondo il processo di fabbricazione N3E a 3 nm di TSMC. ha impressionato nei primi test, con punteggi su Geekbench di 2845 punti in single-core e 10628 punti in multi-core, e su Antutu di ben 3133570 punti.

Per confronto, Snapdragon 8 Gen 3 è nell'ordine dei 2.207 punti in single-core e 7.494 punti in multi-core su Geekbench, mentre su Antutu arriva a 2086638 punti.

Ma questa non è l'unica informazione sul telefono. Secondo Smart/Wisdom Pikachu, Xiaomi 15 sarà dotato di uno schermo da 6,36 pollici di tipo AMOLED LTPO con una risoluzione di 1,5K (2670 x 1200 pixel), luminosità di picco di 1400 nit e frequenza di aggiornamento da 1 a 120Hz.

Smart/Wisdom Pikachu rivela che grazie alla tecnologia LTPO, Xiaomi punta di ridurre il consumo energetico dello schermo dal 15% al 20%.

Per quanto riguarda Xiaomi 15 Pro non si sa molto, ma dovrebbe avere uno schermo AMOLED più grande e con risoluzione 2K, oltre ad essere dotato di cornici sottilissime, nell'ordine di 0,6 mm.

Ma perché abbiamo parlato di infastidire iPhone? Perché se già con Xiaomi 14 il gigante cinese aveva anticipato la presentazione rispetto alla precedente generazione, nel 2024, sia Qualcomm che Xiaomi intendono stringere maggiormente i tempi.

Smart/Wisdom Pikachu rivela come il produttore di chip abbia infatti intenzione di anticipare il lancio del nuovo SoC (ricordiamo che Snapdragon 8 Gen 3 era stato lanciato il 24 ottobre 2023), e lo stesso ha intenzione di fare Xiaomi.

Secondo Digital Chat Station, infatti, la produzione di massa dei telefoni inizierà a settembre, pericolosamente vicino alla presentazione dei nuovi melafonini.

In tutto questo, il resto del mondo sta ancora attendendo la serie Xiaomi 14. Stando alle ultime notizie, i telefoni dovrebbero essere presentati a febbraio durante il MWC 2024, ma senza il modello Xiaomi 14 Pro. Come riportato a dicembre, sembra che Xiaomi abbia rinunciato a lanciarlo sul mercato globale, probabilmente per concentrarsi su Xiaomi 14 Ultra, che però arriverà più avanti.