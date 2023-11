Xiaomi annuncia il Redmi 13C: vuole dominare nella fascia entry level

Quando si cerca uno smartphone di fascia bassa o media, spesso tra i candidati si trova uno smartphone di Redmi , perché l'azienda cinese si concentra nell'offrire dispositivi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo in un segmento dove la concorrenza a volte fatica. La sua line-up è divisa nella serie Note e nella serie numerica seguita dalla lettera C.

Specifiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Al momento il Redmi 13C ancora non è disponibile in Italia, ma è già possibile acquistarlo negli Stati Uniti direttamente su Amazon e a breve sarà in vendita in Nigeria, quindi supponiamo che nel giro di poco tempo sarà disponibile globalmente.

Il Redmi 13C sarà disponibile in tre tagli di memoria, 4/128 GB, 6/128 GB e 8/256 GB, e in quattro colorazioni: Midnight Black, Glacier White, Navy Blue e Clover Green. Il prezzo varierà in base alla quantità di memoria scelta e si dovrebbe partire da una cifra che si aggira intorno ai 130€ per il taglio base, mentre serviranno circa 160€ per la versione maggiormente equipaggiata.