Xiaomi leader degli entry level: annunciato il Redmi 14R 5G

Xiaomi non manca mai l'appuntamento per presentare uno smartphone dal costo contenuto , ma che è in grado di soddisfare le esigenze di un gran numero di persone fornendo delle buone prestazioni senza lesinare sul design , che spesso in passato era il compromesso da raggiungere. Tutto ciò avviene tramite il brand Redmi , che ha ufficializzato il Redmi 14R 5G .

Prestazioni e design con poca spesa

La missione di Redmi è chiara: non avere rivali nella fascia bassa e media del mercato degli smartphone, sebbene non sia un compito così semplice, come si può notare dalla nostra selezione di migliori smartphone, divisi per aree di prezzo.

Infatti, con il Redmi 14R 5G il brand cinese vuole essere la migliore alternativa possibile tra le scelte economiche. Il Redmi 14R 5G può vantare la presenza di uno Snapdragon 4 Gen 2 di Qualcomm, un SoC ancora poco impiegato nel settore, ma che può garantire buone performance e il supporto alle reti 5G.

Sul fronte ha uno schermo IPS da 6,88 pollici HD+ con refresh rate a 120 Hz e con 600 nit di luminosità di picco, che può garantire tocchi con dita umide o leggermente bagnate (ma non sembra esserci nessuna certificazione IP) e una protezione degli occhi certificata da TUV Rheinland.

Sul retro è presente un comparto fotocamere che attira l'attenzione anche grazie alle particolari colorazioni della cover posteriore: sono presenti una fotocamera principale da 13 megapixel e una secondaria di cui non si hanno informazioni, mentre la fotocamera frontale è da 5 megapixel, incastonata in un notch a goccia. Al di sotto è presente una batteria da 5.160 mAh con ricarica rapida a 18W.

In tutto ciò non possono mancare il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di sblocco e il jack per le cuffie da 3,5 mm. A completare l'insieme c'è la HyperOS basata su Android 14, che va occupare uno spazio limitato delle memorie.

Il Redmi 14R è disponibile in diversi tagli di memoria RAM LPDDR4X (4GB, 6GB e 8 GB) e di memoria interna UFS 2.2 (128 GB e 256 GB) espandibili via MicroSD fino a 1 TB, che ne vanno a condizionare il prezzo: per acquistare la versione 4/128 GB servono 140€, per la versione 6/128 GB 190€, per quella 8/128 GB 215€, mentre per la variante 8/256 GB 240€.

Queste sono declinate nelle quattro colorazioni, Shadow Black, Olive Green, Deep Ocean Blue e Lavender. Tuttavia, al momento lo smartphone è stato lanciato solo in Cina ed è disponibile sul sito ufficiale di Xiaomi, però non sappiamo se verrà commercializzato anche in Europa, dove potrebbe subire dei rincari rispetto ai prezzi riportati al cambio attuale.