Xiaomi annuncia il suo nuovo cane robot: ecco CyberDog 2, con design e funzionalità migliori

Per assicurare una buona autonomia al cane robotico, Xiaomi ha pensato di implementare un sensore RGB sul muso nonché due fotocamere di profondità Intel Realsense D430. Non mancano, poi, un sensore ad ultrasuoni e un LiDAR. Altri 4 sensori Time-of-Flight sono stati posizionati sia avanti che dietro, mentre lateralmente l'azienda ha optato per sensori ultra-grandangolari da 146°. Sul dorso, invece, spiccherà un sensore di pressione e misura inerziale per controllare orientamento, velocità ed accelerazione.

Sull'anteriore, Xiaomi ha deciso per una fotocamera AI da 13 MP, affiancata da 4 microfoni dedicati all'interazione con gesture e al controllo vocale.

Il tutto, infine, è controllato dal chip NX con potenza di 21 TOPs, abbinato ad una coppia di co-processori. Per quanto riguarda le funzioni, l'azienda cinese, durante la presentazione, ha mostrato il cane robot mentre interagisce con le luci e con gli elettrodomestici.