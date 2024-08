Come funziona Xiaomi Care

Xiaomi Care è un programma realizzato in collaborazione con Allianz che si compone di due pacchetti assicurativi completi che possono essere acquistati insieme a un nuovo prodotto o come protezione aggiuntiva .

Come attivare Xiaomi Care

Xiaomi Care può essere attivata sia in abbinamento all'acquisto di un nuovo prodotto che successivamente (entro 30 giorni dall'acquisto), ma sarà valida solo per il dispositivo per cui è stata acquistata, e non è trasferibile.

Nel primo caso dovrebbe bastare aggiungere Xiaomi Care al carrello e poi effettuare il pagamento. Diciamo dovrebbe, perché non siamo riusciti a trovare l'opzione, probabilmente perché si tratta di una novità non ancora implementata.

Nel secondo caso, dovrete andare a questo indirizzo, effettuare l'accesso con il vostro account Xiaomi e inserire il codice IMEI del telefono, digitare il codice di verifica di sicurezza e poi cliccare su Invia.

Per denunciare un sinistro, bisogna andare sul portale Allianz eClaim, avendo a portata di mano i seguenti dettagli e documenti: