Xiaomi non va in vacanza: fissata la data per il lancio di nuovi prodotti

Molti di voi sono già in ferie o altri magari ci andranno a breve. Proprio per questo Xiaomi ha deciso di non farvi perdere la presentazione del lancio dei nuovi prodotti, che sarà trasmessa in live sul canale YouTube dell'azienda cinese (o anche sul sito mi.com).

La direzione sarà affidata a Lei Jun, CEO e fondatore di Xiaomi, che con il suo discorso annuale presenterà le novità del suo brand, tra smartphone, TV e auricolari Bluetooth, e le idee future dell'azienda asiatica, dato che l'anno scorso sorprese tutti con la presentazione del suo robot umanoide.

Perciò, l'appuntamento è per il 14 agosto alle ore 13:00.