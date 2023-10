Xiaomi HyperOS sostituirà la storica MIUI: il nuovo sistema operativo debutterà su Xiaomi 14

Dopo alcune indiscrezioni e certificazioni, adesso è arrivata l'ufficialità: Xiaomi ha confermato che Xiaomi HyperOS succederà alla MIUI, ovvero l'attuale UI dell'azienda utilizzata sui suoi smartphone e tablet. In particolare, sembrerebbe che MiOS e la società abbiano recentemente registrati marchi come "Xiaomi Pengpai" e "Xiaomi Hyper". In ogni caso, il CEO dell'azienda Lei Jun ha confermato che la serie Xiaomi 14 sarà la prima ad utilizzare il nuovo sistema operativo e che la produzione è già iniziata.

Inoltre, ha aggiunto che HyperOS sostituirà gradualmente la MIUI negli smartphone e nei tablet più vecchi. Tuttavia, ancora non è chiaro se Xiaomi passerà al sistema operativo basato su Android con HyperOS poiché ColorOS/OxygenOS, OneUI, Funtouch OS e altri aggiornano il software ogni anno mantenendo l'ultima versione di Android come base. Alcuni rapporti affermano che Xiaomi utilizzerà AOSP e micro kernel, ispirandosi al sistema operativo Harmony di HUAWEI. In ogni caso, maggiori informazioni dovrebbero arrivare nelle prossime settimane visto che il debutto della serie Xiaomi 14 è previsto per novembre.